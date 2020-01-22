Смілянський зізнався, що отримав в грудні зарплату понад 1 млн гривень

Генеральний директор державної компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський зізнався, що в грудні отримав зарплату понад 1 мільйон гривень.

Про це він повідомив у коментарі журналістам.

"За грудень місяць я отримав зі всіма преміями, відпускними, надбавкми та іншим 1 024 000 гривень", - сказав він.

На уточнення журналіста за що премії, він сказав, що премії за грудень не було, тому що премії виплачуються за результат кварталу та підсумку року. Є надбавки за доступ до державної таємниці та відпускні.

Також Смілянський наголосив, що з цієї суми заплатив всі необхідні податки.

На питання, чи вважає він справедливою таку зарплату з огляду на стан відділень Укрпошти в регіонах, він заявив, що питати не доречно.

"Дивіться, якщо знищувати компанію 20 років, а потім запросити в мене, щоб я змінив все за рік, то так не може бути. Лише на послугах із доставки пенсії, ми втратили 1 мільярд гривень. Подруге, середня заробітна плата рядового персоналу за три роки, я працюю, змінилася вдвічі. Коли я прийшов - це десь було 3000, зараз це 6000 гривень", - зазначив він.

Також Смілянський зазначив, що до нього ніхто не звертався після доручення Президента Володимира Зеленського прем'єр-міністру Олексію Гончаруку переглянути рівень зарплат чиновників.

"Не звертався. Але ще раз, всі зарплати визначаються згідно з постановою уряду, згідно з контрактом, який є. Тому тут ніяких таємниць немає", - сказав він.

Нагадаємо, 5 днів тому Зеленський вирішив не відправляти главу уряду у відставку під обіцянку вирішити проблему гігантських зарплат чиновників Кабміну і держкомпаній, одна з яких - "Укрпошта".

Зарплата Смілянського вища, ніж у президента США Дональда Трампа і головного поштмейстера США.

Користувачі соціальних мережах обурилися через рівень зарплати Смілянського.

Тим часом, зарплата Зеленського за 2019 рік становила 209 тис. гривень. З червня йому щомісяця нараховували фіксовану суму – 28 тис. гривень, яка складалася виключно з посадового окладу та не включала надбавок, премій або інших складових.