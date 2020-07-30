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30 липня 2020, четвер, 15:23 7
Європа 2020-07-30T16:45:02+03:00
Українські Новини
Греція дозволить з 1 серпня круїзні подорожі

Греція дозволить з 1 серпня круїзні подорожі

Валерия Драгомирова
Греція, Круїзний лайнер, круїзи
Круїзний лайнер. Фото: pixabay
Круїзний лайнер. Фото: pixabay

Круїзні подорожі в Греції знову дозволять з 1 серпня, в той час, як громадянам України  необхідно перед в'їздом у країну здавати тест на COVID-19.

Про це оголосив міністр туризму Харіс Теохарис, пише "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Круїзним лайнерам дозволять причалювати в портах Пірея, Родосу, Іраклоо, Волосу, Корфу і Катаколо.

Повідомляється, що цей перелік мають розширити, залежно від розвитку ситуації з коронавірусом.

Видання нагадує, що туризм забезпечує близько 20% ВВП Греції. Минулого року країну відвідали близько 33 млн туристів.

Як повідомляли Українські Новини, в Німеччину повернувся останній круїзний лайнер, який перебував півроку в подорож через пандемію коронавірусу. Судно вирушило в 140-денний кругосвітній круїз з Гамбурга 21 грудня 2019 року.

Раніше в аеропорту Афін 17 українців затримали і відправили в ізолятор. Українці змогли повернутися додому тільки через п'ять днів.

Крім того, громадяни України можуть без обмежень в'їжджати і повертатися з Єгипту і Туреччини, а при поверненні з Чорногорії потрібно буде пройти самоізоляцію.

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