5 днів невдалої відпустки у Греції. Українці, що застрягли в аеропорту в Афінах, повернулися додому

Українців, яких затримали в аеропорту Афін 4 липня, оскільки вони не мали права перетинати кордони Греції, своїх пасажирів авіакомпанія Wizz Air забезпечила перельотом назад до Києва.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба авіакомпанії.

"Пасажирів рейсу W6 6567, який авіакомпанія виконувала з Києва до Афін 4 липня 2020 року, Wizz Air забезпечила перельотом назад в Київ", - повідомила вона.

Wizz Air нагадує всім пасажирам, що до поїздки вони мають ознайомитися з обмеженнями на подорожі, введеними країною прибуття.

Водночас остаточне рішення про в'їзд в країну приймається місцевими органами влади і не є рішенням авіакомпанії.

Наголошується, що Wizz Air постійно стежить за ситуацією, викликаною пандемією COVID-19, а також за заходами і обмеженнями, які впроваджують уряду для боротьби з нею.

Авіакомпанія заявила, що виконує рейси за всіма правилам і рекомендаціям урядів, надаючи послуги тим пасажирам, які мають відповідні дозволи для здійснення подорожей.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанії Wizz Air і Ryanair (Ірландія) вказують на відповідальність туриста дізнаватися умови відвідування країни в'їзду.

Вночі 4 липня 17 громадян України не були пропущені в аеропорту після прибуття в Грецію рейсами і Wizzair Ryanair, після чого були затримані поліцією Афін і поміщені у камери.

Пізніше ще одна громадянка з України була затримана в тому ж аеропорту.