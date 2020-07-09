підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 липня 2020, четвер, 15:32 12
Суспільство 2020-07-09T17:00:05+03:00
Українські Новини
5 днів невдалої відпустки у Греції. Українці, що застрягли в аеропорту в Афінах, повернулися додому

5 днів невдалої відпустки у Греції. Українці, що застрягли в аеропорту в Афінах, повернулися додому

Кира Молчанова
Wizz Air, Греція, українці в Афінах
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Українців, яких затримали в аеропорту Афін 4 липня, оскільки вони не мали права перетинати кордони Греції, своїх пасажирів авіакомпанія Wizz Air забезпечила перельотом назад до Києва.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба авіакомпанії.

"Пасажирів рейсу W6 6567, який авіакомпанія виконувала з Києва до Афін 4 липня 2020 року, Wizz Air забезпечила перельотом назад в Київ", - повідомила вона.

Wizz Air нагадує всім пасажирам, що до поїздки вони мають ознайомитися з обмеженнями на подорожі, введеними країною прибуття.

Водночас остаточне рішення про в'їзд в країну приймається місцевими органами влади і не є рішенням авіакомпанії.

Наголошується, що Wizz Air постійно стежить за ситуацією, викликаною пандемією COVID-19, а також за заходами і обмеженнями, які впроваджують уряду для боротьби з нею.

Авіакомпанія заявила, що виконує рейси за всіма правилам і рекомендаціям урядів, надаючи послуги тим пасажирам, які мають відповідні дозволи для здійснення подорожей.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанії Wizz Air і Ryanair (Ірландія) вказують на відповідальність туриста дізнаватися умови відвідування країни в'їзду.

Вночі 4 липня 17 громадян України не були пропущені в аеропорту після прибуття в Грецію рейсами і Wizzair Ryanair, після чого були затримані поліцією Афін і поміщені у камери.

Пізніше ще одна громадянка з України була затримана в тому ж аеропорту.

Більше новин про: Wizz Air Греція українці в Афінах

Захворюваність на коронавірус в Києві падає
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу
Новини
Клієнти ТОВ "Хмельницькгаз збут" на 37% зменшили заборгованість за використане блакитне паливо 17:29 Прес-реліз
В мережі неофіційно опублікували відповіді на ЗНО 2020 з історії України 17:28 Інфографіка
Журналісти – проти законопроекту
Журналісти вимагають не регулювати онлайн-медіа за допомогою Нацради телерадіомовлення 17:22 Відео
У Франції тисячі людей вийшли на протести через масове скорочення співробітників 17:02
Офіційний курс валют на 10-12 липня. Долар просів 17:00
більше новин
У столичному регіоні накопичилась велика кількість проблем у спортивній сфері, - політолог Микола Спірідонов 15:10
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Дубінський розкрив скандальні подробиці ДТП за участю голови податкової Любченком 20:43
Нардеп Шахов впевнений, що ліс на Луганщині підпалили спеціально 15:59
більше новин
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль 09:53
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу 09:22
Зеленський нагородив українських артистів. Фото: прес-служба Президента
Зеленський нагородив Тіну Кароль, Потапа та Ірину Білик до Дня Конституції за внесок у розвиток держави 10:45
Луганський губернатор Гайдай хоче визнати пожежу в області надзвичайною ситуацією держрівня 13:30
більше новин
У Польщі заарештували підозрюваного у підпалі хостелу, в якому жили українські заробітчани
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok