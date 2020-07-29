Чорногорія з самоізоляцією, Туреччина і Єгипет — без обмежень. Куди зараз можуть полетіти українці

Українці можуть без обмежень в'їжджати і повертатися з Єгипту та Туреччини, проте після повернення з Чорногорії необхідно буде пройти 14-денну самоізоляцію. Водночас МОЗ оновило список країн "червоної зони". Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Які кордони відкриті для українців:

Болгарія - при наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом 72 годин до прибуття;

Туреччина, Єгипет - в'їзд та повернення без обмежень;

Чорногорія - 14-денна самоізоляція після прибуття в Україну

Хорватія - обов'язковий негативна ПЛР-тест при в'їзді, який зроблений протягом останніх 48 годин.

"Нагадую, ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту. У "Борисполі", Львівському і Одеському аеропортах встановлені ПЛР-лабораторії для швидкого проходження тестування", - написав він.

Міністр також нагадав, що дані щодо в'їзду змінюються щодня в залежності від епідеміологічної ситуації в країнах, що розвиваються. Тому перед поїздкою обов'язково перевіряйте інформацію.

Нагадаємо, раніше в Моз пояснили, що робити українцям при поверненні з "червоних зон". Раніше у Моз розповіли, хто може достроково припинити самоізоляцію при перетині кордону.