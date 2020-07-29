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29 липня 2020, середа, 12:16 12
Суспільство 2020-07-29T14:00:03+03:00
Українські Новини
Чорногорія з самоізоляцією, Туреччина і Єгипет — без обмежень. Куди зараз можуть полетіти українці

Чорногорія з самоізоляцією, Туреччина і Єгипет — без обмежень. Куди зараз можуть полетіти українці

Валерия Драгомирова
Відпочинок за кордоном, Виїзд за кордон, Коронавірус, Відкриття кордонів, Кордони
Туреччина. Фото: pixabay
Туреччина. Фото: pixabay

Українці можуть без обмежень в'їжджати і повертатися з Єгипту та Туреччини, проте після повернення з Чорногорії необхідно буде пройти 14-денну самоізоляцію. Водночас МОЗ оновило список країн "червоної зони". Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Які кордони відкриті для українців: 

  • Болгарія - при наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом 72 годин до прибуття;
  • Туреччина, Єгипет - в'їзд та повернення без обмежень;
  • Чорногорія - 14-денна самоізоляція після прибуття в Україну
  • Хорватія - обов'язковий негативна ПЛР-тест при в'їзді, який зроблений протягом останніх 48 годин.

"Нагадую, ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту. У "Борисполі", Львівському і Одеському аеропортах встановлені ПЛР-лабораторії для швидкого проходження тестування", - написав він.

Міністр також нагадав, що дані щодо в'їзду змінюються щодня в залежності від епідеміологічної ситуації в країнах, що розвиваються. Тому перед поїздкою обов'язково перевіряйте інформацію.

Нагадаємо, раніше в Моз пояснили, що робити українцям при поверненні з "червоних зон". Раніше у Моз розповіли, хто може достроково припинити самоізоляцію при перетині кордону.

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