підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 липня 2020, четвер, 17:05 7
Суспільство 2020-07-16T18:45:02+03:00
Українські Новини
Греція зобов'язала українців здавати тест на COVID-19 перед в'їздом

Греція зобов'язала українців здавати тест на COVID-19 перед в'їздом

Кира Молчанова
Коронавірус, Коронавірус в Греції, Тест на коронавірус, правила перетину кордону
Греція. Фото: pixabay
Греція. Фото: pixabay

Греція, в аеропорту якої вже застрягали туристи з України, зобов'язала тих українців, яким в'їзд в країну дозволено, перед перетином кордону надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це сказано у повідомленні посольства України в Греції, передають Українські Новини.

"З 14.07.2020 року Греція ввела обов'язкову вимогу для в'їзду: пред'явлення негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, який зроблений не пізніше, ніж за 72 години (відраховуючи від часу забору до прибуття на пункт пропуску)", — сказано в ньому.

Посольство нагадує, що більшості українців в'їзд в Грецію і транзитний проїзд через її територію заборонений.

Наразі він дозволений тим громадянам України, у яких є дійсні дозволу на проживання в Греції.

За наявності підстав для в'їзду в Грецію перед поїздкою необхідно зареєструватися на спеціальному сайті і роздрукувати QR код-підтвердження.

Посольство підкреслює, що він обов'язковий при перетині кордону, але сам по собі не є дозволом на в'їзд.

Як повідомляли Українські Новини, у київських приватних клініках проводять тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на коронавірус вартістю 1920-2720 гривень.

Станом на 14 липня, 25 країн відкрили в'їзд для українських туристів; деякі країни вимагають в українських туристів негативні результати ПЛР-тестів.

Більше новин про: Коронавірус Коронавірус в Греції Тест на коронавірус правила перетину кордону

Кабмін хоче поділити регіони на чотири зони і ввод...
Греція відкрила в'їзд для українців, але доведетьс...
Після негативних тестів на коронавірус не вдавалос...
Українці можуть провести відпустку у 25 країнах. К...
Перед місцевими виборами Рада змінила виборчий кодекс: що змінилося
Кабмін хоче поділити регіони на чотири зони і вводити карантинні обмеження залежно від ситуації
Новини
Курс гривні на міжбанку в четвер впав на 17 копійок 18:15
Водії в 5 разів скинули швидкість у місцях, де працюють камери автофіксації порушень ПДР, — Геращенко 18:08
Розраховувати на те, що під наглядом добрих дядь із Заходу ми оберемо чесних суддів, не доводиться, – Золотарьов 18:05
ЗНО з математики не здали 13% абітурієнтів, з фізики — 8% 17:46
Прикордонники затримали іноземця, ймоворіно причетного до пожежі в готелі "Токіо стар" в Одесі 17:39
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
На Прикарпатті відновили газопровід, зруйнований паводком 12:00
більше новин
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 13:45
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа 09:40
більше новин
Всі вже втомилися. Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok