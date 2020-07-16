Греція зобов'язала українців здавати тест на COVID-19 перед в'їздом

Греція, в аеропорту якої вже застрягали туристи з України, зобов'язала тих українців, яким в'їзд в країну дозволено, перед перетином кордону надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це сказано у повідомленні посольства України в Греції, передають Українські Новини.

"З 14.07.2020 року Греція ввела обов'язкову вимогу для в'їзду: пред'явлення негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, який зроблений не пізніше, ніж за 72 години (відраховуючи від часу забору до прибуття на пункт пропуску)", — сказано в ньому.

Посольство нагадує, що більшості українців в'їзд в Грецію і транзитний проїзд через її територію заборонений.

Наразі він дозволений тим громадянам України, у яких є дійсні дозволу на проживання в Греції.

За наявності підстав для в'їзду в Грецію перед поїздкою необхідно зареєструватися на спеціальному сайті і роздрукувати QR код-підтвердження.

Посольство підкреслює, що він обов'язковий при перетині кордону, але сам по собі не є дозволом на в'їзд.

Як повідомляли Українські Новини, у київських приватних клініках проводять тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на коронавірус вартістю 1920-2720 гривень.

Станом на 14 липня, 25 країн відкрили в'їзд для українських туристів; деякі країни вимагають в українських туристів негативні результати ПЛР-тестів.