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  • В Німеччину повернувся останній круїзний лайнер, який перебував півроку в подорож через пандемію коронавірусу
09 червня 2020, вівторок, 14:33 10
Світ 2020-06-09T16:15:02+03:00
Українські Новини
В Німеччину повернувся останній круїзний лайнер, який перебував півроку в подорож через пандемію коронавірусу

В Німеччину повернувся останній круїзний лайнер, який перебував півроку в подорож через пандемію коронавірусу

Елизавета Кесельман
Круїзний лайнер, Коронавірус, Artania
Круїзний лайнер Artania. Фото: CNN
Круїзний лайнер Artania. Фото: CNN

В Німеччину повернулося останнє судно, яке перебувало в подорожі пів року через коронавірус у той час, як ВООЗ заявила про погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що в понеділок, 8 червня, лайнер MV Artania прибув німецький порт Бремерхафен. Судно вирушило в 140-денний кругосвітній круїз з Гамбурга 21 грудня 2019 року.

У березні 36 пасажирів показали позитивний результат на коронавірус, коли судно знаходилося в Західній Австралії. Інфіковані були поміщені на карантин у місцевих лікарнях.

З тих пір померли три людини, які перебували на судні - двоє пасажирів у віці 69 років та 71 року, та 42-річний член екіпажу.

Здорові гості Artania залишалися на карантині на судні до евакуації в кінці березня. Сотні пасажирів Artania, більшість з яких були німцями, вилетіли з Західної Австралії у Франкфурт, а кілька людей залишилися в лікарні в Австралії.

Всі вісім пасажирів, які все ще перебували на борту, мають зійти на берег опівдні за місцевим часом.

Прибуття лайнера сталося більш ніж через два місяці після того, як останні великі туристичні судна, що перевозили значна кількість пасажирів, були поставлені біля причалів, оскільки круїзна індустрія припинила рейси в умовах глобальної пандемії.

Подорож до Європи після того, як лайнер залишив Австралію 18 квітня, мала зайняти кілька тижнів, але судну довелося робити зупинки у Південно-Східній Азії, щоб репатріювати багатьох членів екіпажу.

Близько 75 членів екіпажу залишалися на борту до Бремерхафен, щоб забезпечити безперебійну роботу корабля.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як в Японії на круїзному лайнері Diamand Princess понад 700 осіб заразилися коронавірусом, інфекція проникла на італьянське судно Costa Atlantica, який причалив на ремонт в японському порту Нагасакі. 

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