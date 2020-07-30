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30 липня 2020, четвер, 11:19 15
Силові структури 2020-07-30T13:00:03+03:00
Українські Новини
Зниклі матеріали з Генпрокуратури по справі Майдану стосуються ексзаступника секретаря РНБО Сівковича

Зниклі матеріали з Генпрокуратури по справі Майдану стосуються ексзаступника секретаря РНБО Сівковича

Надежда Комендантова
Генпрокуратура, Пропажа, Євромайдан, Справа Майдану, Володимир Сівкович, розгін студентів на Майдані
Євромайдан. Фото:dw.de
Євромайдан. Фото:dw.de

Зникнення матеріалів з Генеральної прокуратури по справі розгону студентів на Майдані стосується колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича, які нібито виділили в окрему справу про перевищення влади.

Про це Укранським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Цей епізод був у ГПУ Сівковичу за перевищення влади. Справу виділили в окреме провадження і відправили в поліцію, а тому воно вже прийшло нібито без матеріалів по Сівковичу", - сказало джерело.

Також співрозмовник повідомив, що в ДБР ця справа не передавалася.

Як повідомляли Українські Новини, слідчі втратили матеріали досудового розслідування про силовий розгін студентів на Майдані 30 листопада 2013 року. Сталося це півтора року тому, наразі Офіс генерального прокурора розслідує зникнення деяких матеріалів зі справи

Також Руслан Рябошапка вже розповідав про часткову втрату речових доказів у справах про злочини проти Євромайдану.

Тим часом президент Володимир Зеленський має намір зустрітися з потерпілими студентами під час зіткнень на Майдані в 2013 році.

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