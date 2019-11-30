Зеленський хоче зустрітися зі студентами, які постраждали під час зіткнень на Майдані

Президент Володимир Зеленський має намір зустрітися з потерпілими під час зіткнень на Майдані в 2013 році студентами після того, як пообіцяв посилити відповідальність за осквернення пам'яті Героїв Небесної Сотні

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми майже не згадуємо імен безпосередніх учасників тих подій, які фактично змусили Україну прокинутися і стали відправною точкою великих перетворень. Де вони зараз? Залишилися в Україні? Чи отримали після Революції Гідності можливість управляти країною і втілювати зміни? Наступного тижня я дуже хотів би зустрітися зі студентами, які були на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада 2013", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що розгін демонстрантів 6-річної давності сколихнув усіх українців.

"6 років тому жорстоке побиття студентів "Беркутом" сколихнуло все суспільство. Їх було небагато. Вони залишилися ночувати на Майдані не заради майбутніх портфелів або мандатів, не для того, щоб заробити політичні очки або дивіденди, а тільки заради одного - щасливого майбутнього для своєї країни", - наголосив політик.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка створив департамент з розслідування злочинів часів Майдану. Також Генпрокуратура передасть 114 виробництв у справах Майдану в органи досудового розслідування.