підписатися на розсилку
23.8 24.1
26 26.55
˟
30 листопада 2019, субота, 16:59 11
Президент 2019-11-30T17:13:40+02:00
Українські Новини
Зеленський хоче зустрітися зі студентами, які постраждали під час зіткнень на Майдані

Зеленський хоче зустрітися зі студентами, які постраждали під час зіткнень на Майдані

Володимир Зеленський, Президент України, Євромайдан, Майдан
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський має намір зустрітися з потерпілими під час зіткнень на Майдані в 2013 році студентами після того, як пообіцяв посилити відповідальність за осквернення пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми майже не згадуємо імен безпосередніх учасників тих подій, які фактично змусили Україну прокинутися і стали відправною точкою великих перетворень. Де вони зараз? Залишилися в Україні? Чи отримали після Революції Гідності можливість управляти країною і втілювати зміни? Наступного тижня я дуже хотів би зустрітися зі студентами, які були на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада 2013", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що розгін демонстрантів 6-річної давності сколихнув усіх українців.

"6 років тому жорстоке побиття студентів "Беркутом" сколихнуло все суспільство. Їх було небагато. Вони залишилися ночувати на Майдані не заради майбутніх портфелів або мандатів, не для того, щоб заробити політичні очки або дивіденди, а тільки заради одного - щасливого майбутнього для своєї країни", - наголосив політик.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка створив департамент з розслідування злочинів часів Майдану. Також Генпрокуратура передасть 114 виробництв у справах Майдану в органи досудового розслідування.

Більше новин про: Володимир Зеленський Президент України Євромайдан Майдан

Архів
Новини
Затримання героїну на Закарпатті: у вантажівці було 370 кг небезпечного наркотику 17:27
Зеленський хоче зустрітися зі студентами, які постраждали під час зіткнень на Майдані 16:59
Мар'їнка знеструмлена, але бойовики відмовляються гарантувати безпеку для ремонту 16:35
Житель Донецька намагався вилетіти з гранатою в Єгипет з "Борисполя" 15:59
Російська рулетка з життями: Вбивця перехожих у Лондоні сидів у в'язниці за підготовку теракту 15:41
більше новин
Гончарук запропонував платити вчителям за кількістю учнів у класах 21:14
Пограбування Ощадбанку. Фото: Інформатор
У Києві підірвали і пограбували "Ощадбанк": вулиця усипана купюрами, оголосили план "Сирена" 11:13 Доповнено
Автозапчастини та предмети мистецтва: що заборонили перевозити через лінію обмеження на Донбасі 18:15
У Чернівецькій області нелегально вивезли з кар'єру до 60 вантажівок з копалинами 21:05
Індустріальні парки можуть стати драйверами промислового розвитку українських регіонів, – Прокопенко 17:49
більше новин
Гончарук запропонував платити вчителям за кількістю учнів у класах 21:14
Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса від виконання обов'язків голови робочої групи зі зміцнення обороноздатності 20:08
Індустріальні парки можуть стати драйверами промислового розвитку українських регіонів, – Прокопенко 17:49
Пограбування Ощадбанку. Фото: Інформатор
У Києві підірвали і пограбували "Ощадбанк": вулиця усипана купюрами, оголосили план "Сирена" 11:13 Доповнено
НАБУ не допускає адвокатів до матеріалів справи і чинить політичний тиск, – адвокат Бахматюка 16:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok