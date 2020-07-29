Офіс генпрокурора розслідує зникнення матеріалів зі справи про розгін студентів на Євромайдані

Офіс генерального прокурора розслідує пропажу деяких матеріалів зі справи про розгоні студентів на Майдані Незалежності під час революції Гідності в 2013 році.

Про це в Офісі генпрокурора повідомили Українським Новинам.

За словами співрозмовників, інформація про втрату всієї справи не відповідає дійсності і є брехливою.

"Там окремі матеріали пропали, але не справа. Є кримінальне провадження за цим фактом. Самі виявили", - сказав співрозмовник.

Кримінальне провадження за фактом втрати документів із справи розслідується Офісом генпрокурора.

Джерело зазначило, що незрозуміло, як ці документи зникли, але сталося це ще півтора року тому.

"Якщо б ми знали хто винен у цьому, то ця людина вже сиділа би. Зміна прокурорів і слідчих до цього призвела", - зазначив співрозмовник.

Він наголосив, що відсутність цих втрачених матеріалів не шкодить завершенню розслідування.

Крім того, за цим епізодом протягом року додатково було повідомлено 10 підозр.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на слова адвоката Максима Могильницького про втрату справи про розгоні студентів на Майдані в 2013 році.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Володимир Зеленський хотів зустрітися зі студентами, які постраждали під час сутичок на Майдані. Раніше Рябошапка підтвердив втрату матеріалів у справах Майдану.