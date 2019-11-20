Генпрокурор Рябошапка підтвердив втрату матеріалів по справах Майдану

Частина речових доказів у справах про злочини проти Євромайдана неможливо відновити. Про це на брифінгу в середу, 20 листопада, заявив генпрокурор Руслан Рябошапка, відповідаючи на питання про крадіжку частини матеріалів зі справ по Майдану, повідомляє Лига.net.

"У нас є факти, що деякі з речових доказів - носії інформації - пошкоджені, і її не можна відновити", - сказав він.

Рябошапка також повідомив, що в ГПУ проводять розслідування можливе зникнення двох томів по одному із справ Майдану.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура розпочала службове розслідування за фактом можливої втрати матеріалів кримінальних проваджень про вбивства правоохоронців у ході Євромайдана.

Нагадаємо, 21 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка створив у Генпрокуратурі департамент процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, скоєних під час масових протестів у 2013-14 роках.

Також в ГБР створили підрозділ з розслідування справ Євромайдана.