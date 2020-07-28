Слідчі втратили матеріали справи про студентів, побитих на Майдані у 2013

Слідчі втратили матеріали досудового розслідування про силовий розгін студентів на Майдані 30 листопада 2013 року. Про це "Страні" розповів керуючий партнер адвокатського об'єднання "Могильницький та партнери" Максим Могильницький, юристи якого беруть участь у майданних справах в якості захисту.

З його слів, замість втрачених матеріалів до ЄРДР через 2 роки підопічні Сергія Горбатюка внесли справу-дублер і зараз їх послідовники в ДБР намагаються нею оперувати.

Могильницький на своїй сторінці в Facebook написав, що відповідне кримінальне провадження зареєстрували 30 листопада 2013-го. Тобто одразу після відомих подій. Тоді ж почалося розслідування. Для встановлення істини слід було допитати учасників та очевидців, провести очні ставки, провести огляд місця події, встановити організаторів мітингу і цілі, поставлені мітингувальниками. А ще потрібно було отримати всілякі записи та документи, що регламентують дії силовиків, провести слідчі експерименти і судово-медичні експертизи. Зрештою, необхідно було перевірити осіб, що отримали владу, на причетність до тих подій. Це лише мінімальний перелік дій, якими за логікою речей повинні були займатися слідчі. Зібрані докази пошили б у десятки томів кримінального провадження.

"... А потім ця "бібліотека" просто випарувалася. Немає її. Факт цей зафіксований в результаті службового розслідування та підтверджено Генеральною прокуратурою у відповідях на адвокатські запити АТ "Могильницький та партнери". Ми, звичайно ж, намагалися розворушити вічно сонних підопічних Горбатюка, щоб ті прийшли в себе і відшукали втрачені матеріали. А якщо не матеріали, то хоча б винних у втраті справ. Знайшли і притягнули до кримінальної відповідальності. Наші численні запити і клопотання натякнули витівника з ГПУ, що сліди краще скоріше замести. Щоб приховати втрату кримінальної справи, вони внесли відомості до ЄРДР та створили у 2015-му році справу-дублер. Нагадаю, що в 2015-му терміни розслідування початкового справи вже минули. Тобто момент упущений, а докази, зібрані в загубленій справі, відновити вже неможливо", — переконаний адвокат у справах Майдану.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче зустрітися зі студентами, які постраждали під час сутичок на Майдані. Раніше Рябошапка підтвердив втрату матеріалів по справах Майдану.