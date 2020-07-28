підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 липня 2020, вівторок, 20:52 19
Суспільство 2020-07-28T21:45:16+03:00
Українські Новини
Слідчі втратили матеріали справи про студентів, побитих на Майдані у 2013

Слідчі втратили матеріали справи про студентів, побитих на Майдані у 2013

Валерия Драгомирова
Державне бюро розслідувань, Розслідування, Державне бюро розслідувань України, Справи Майдану
Євромайдан.
Євромайдан.

Слідчі втратили матеріали досудового розслідування про силовий розгін студентів на Майдані 30 листопада 2013 року. Про це "Страні" розповів керуючий партнер адвокатського об'єднання "Могильницький та партнери" Максим Могильницький, юристи якого беруть участь у майданних справах в якості захисту.

З його слів, замість втрачених матеріалів до ЄРДР через 2 роки підопічні Сергія Горбатюка внесли справу-дублер і зараз їх послідовники в ДБР намагаються нею оперувати.

Могильницький на своїй сторінці в Facebook написав, що відповідне кримінальне провадження зареєстрували 30 листопада 2013-го. Тобто одразу після відомих подій. Тоді ж почалося розслідування. Для встановлення істини слід було допитати учасників та очевидців, провести очні ставки, провести огляд місця події, встановити організаторів мітингу і цілі, поставлені мітингувальниками. А ще потрібно було отримати всілякі записи та документи, що регламентують дії силовиків, провести слідчі експерименти і судово-медичні експертизи. Зрештою, необхідно було перевірити осіб, що отримали владу, на причетність до тих подій. Це лише мінімальний перелік дій, якими за логікою речей повинні були займатися слідчі. Зібрані докази пошили б у десятки томів кримінального провадження.

"... А потім ця "бібліотека" просто випарувалася. Немає її. Факт цей зафіксований в результаті службового розслідування та підтверджено Генеральною прокуратурою у відповідях на адвокатські запити АТ "Могильницький та партнери". Ми, звичайно ж, намагалися розворушити вічно сонних підопічних Горбатюка, щоб ті прийшли в себе і відшукали втрачені матеріали. А якщо не матеріали, то хоча б винних у втраті справ. Знайшли і притягнули до кримінальної відповідальності. Наші численні запити і клопотання натякнули витівника з ГПУ, що сліди краще скоріше замести. Щоб приховати втрату кримінальної справи, вони внесли відомості до ЄРДР та створили у 2015-му році справу-дублер. Нагадаю, що в 2015-му терміни розслідування початкового справи вже минули. Тобто момент упущений, а докази, зібрані в загубленій справі, відновити вже неможливо", — переконаний адвокат у справах Майдану.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче зустрітися зі студентами, які постраждали під час сутичок на Майдані. Раніше Рябошапка підтвердив втрату матеріалів по справах Майдану.

 

 

Більше новин про: Державне бюро розслідувань Розслідування Державне бюро розслідувань України Справи Майдану

Проти в. о. директора ДБР Соколова відкрили справу...
ДБР розслідує можливе втручання Порошенка в діяльн...
Співробітник ДБР "зливав" дані розслідувань...
За "справами Майдану" засудили 44 людини, - Рябоша...
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати
З 1 серпня запрацюють дитячі табори, але не у всіх регіонах
Новини
Зеленський розглядає кілька кандидатів на заміну Кучми в ТКГ 21:45
Данілов вважає пандемію коронавірусу першою біологічної світовою війною 21:15
Пекельна спека посилиться до +36, а Захід заллє дощами з градом. Прогноз погоди на 29 липня 21:00
Слідчі втратили матеріали справи про студентів, побитих на Майдані у 2013 20:52
Слід від кулі. Скріншот відео.
Активіст розповів, що його хотіли вбити на Одеській трасі Сообщение проверяет полиция 20:47
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр 18:09
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
У Кличка зменшили фінансове навантаження на власників тимчасових споруд 17:38
Покрити "зелені" тарифи за рахунок споживачів нереально, – Герус 18:45
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30
Ціни на бензин і дизпаливо стрімко підскочили вгору. Експерти дали прогноз на тиждень 09:00
Додаткові внески та одноразові виплати накопичень. Як хочуть реформувати пенсійну систему 05:30
більше новин
У глави фінкомітету Ради Гетманцева виявили коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok