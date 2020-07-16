Євросоюз не відкриє кордони для українців ще мінімум два тижні

Тоді як МЗС застерігає від поїздок за кордон без необхідності, Рада ЄС оновила перелік "безпечних" третіх країн, мешканцям яких дозволено в'їзд до Євросоюзу у зв'язку з сприятливою епідеміологічною ситуацією на їх території. Як повідомляє "Європейська правда", оновлений список опублікований на сайті Ради ЄС. Згідно з рішенням, з 16 липня держави-члени Євросоюзу повинні почати скасування обмежень на поїздки на зовнішніх кордонах для резидентів таких третіх країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай і Китай. У випадку останнього — за умови взаємної відміни обмежень. Жодної нової країни в списку "безпечних" ЄС вирішив не додавати. При цьому зі списку виключили Сербію і Чорногорію, жителям яких дозволений в'їзд з 1 по 15 липня, в той час як Єврокомісія пропонувала включити в перелік безпечних всі балканські країни. Як повідомляли Українські Новини, Греція зобов'язала українців перед в'їздом здавати тест на COVID-19. Станом на 14 липня, 25 країн відрили в'їзд для українських туристів; деякі країни вимагають в українських туристів негативні результати ПЛР-тестів.