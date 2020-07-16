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16 липня 2020, четвер, 22:49 5
Суспільство 2020-07-16T23:00:01+03:00
Українські Новини
Євросоюз не відкриє кордони для українців ще мінімум два тижні

Євросоюз не відкриє кордони для українців ще мінімум два тижні

Надежда Комендантова
Карантин, Рада ЄС, Європа, Коронавірус, коронавірус в Європі, обмеження пересування, Закриття кордонів, правила перетину кордону
Виїзд українців за кордон. Фото: УП
Виїзд українців за кордон. Фото: УП

Тоді як МЗС застерігає від поїздок за кордон без необхідності, Рада ЄС оновила перелік "безпечних" третіх країн, мешканцям яких дозволено в'їзд до Євросоюзу у зв'язку з сприятливою епідеміологічною ситуацією на їх території.

Як повідомляє "Європейська правда", оновлений список опублікований на сайті Ради ЄС.

Згідно з рішенням, з 16 липня держави-члени Євросоюзу повинні почати скасування обмежень на поїздки на зовнішніх кордонах для резидентів таких третіх країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай і Китай. У випадку останнього — за умови взаємної відміни обмежень.

Жодної нової країни в списку "безпечних" ЄС вирішив не додавати.

При цьому зі списку виключили Сербію і Чорногорію, жителям яких дозволений в'їзд з 1 по 15 липня, в той час як Єврокомісія пропонувала включити в перелік безпечних всі балканські країни.

Як повідомляли Українські Новини, Греція зобов'язала українців перед в'їздом здавати тест на COVID-19.

Станом на 14 липня, 25 країн відрили в'їзд для українських туристів; деякі країни вимагають в українських туристів негативні результати ПЛР-тестів.

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