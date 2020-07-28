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28 липня 2020, вівторок, 14:59 10
Світ 2020-07-28T16:30:02+03:00
Українські Новини
У столиці Іспанії посилюють карантин

У столиці Іспанії посилюють карантин

Елизавета Кесельман
Мадрид, Коронавірус в Іспанії, Карантин в Іспанії
Мадрид, Іспанія. Фото: pixabay
Мадрид, Іспанія. Фото: pixabay

У столиці Іспанії Мадриді оголосили про введення додаткових заходів для стримування коронавірусу після того як декілька іспанських регіонів ще раніше посилили карантин.Про це повідомляє видання ABC Sociedad.

Так, президент автономного співтовариства Ізабель Діас Аюсо уточнила, що в регіоні буде введено масковий режим повсюди, обмежена місткість терас і залів ресторанів, а також заборонені збори в групах більш як 10 людей.

Крім того, на експериментальній основі буде випущена так звана "карта вакцинації" для боротьби з інфекцією, а кількість трекерів буде подвоєно, щоб зупинити спалахи COVID-19.

Нові обмеження набирають чинності через кілька днів після попередження про посилення карантину у зв'язку зі спалахами коронавірусу в ресторанах і нічних клубах.

Як повідомляли Українські Новини, Мадрид став одним з епіцентрів пандемії коронавірусу. У березні лікарні міста були переповнені інфікованими пацієнтами, а лікарі вибирали, хто буде жити.

21 червня Іспанія відкрила кордони для туристів, але не для України.

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