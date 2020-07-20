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20 липня 2020, понеділок, 18:13 10
Світ 2020-07-20T19:45:02+03:00
Українські Новини
Ізраїль продовжив заборону на в'їзд для інших країн до 1 вересня

Ізраїль продовжив заборону на в'їзд для інших країн до 1 вересня

Елизавета Кесельман
Карантин, Ізраїль, закриття кордону
Ізраїль. Фото: pixabay
Ізраїль. Фото: pixabay

Влада Ізраїля прийняла рішення продовжити закриття кордонів до 1 вересня. Про це заявило в понеділок управління аеропорт, тоді як ізраїльські авіакомпанії скасували всі рейси з Києва.

Про це повідомляє Іsraelinfo

Зокрема, у відомстві зазначили, що найімовірніше, заборона продовжать довше, ніж до 1 вересня.

"Після першої хвилі епідемії, з якою Ізраїль непогано впорався, з першого серпня для нас могли б бути відкриті Кіпр і Греція, а може і інші країни Європи. Але зараз Ізраїль оголошений "червоною зоною", ніхто не збирається нас пускати, але ми теж не готові прийняти туристів", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в'їзд не дозволено навіть транзитним пасажирам, якщо у них немає дозволу від Управління у справах народонаселення і імміграції. Громадяни Ізраїлю можуть повертатися в країну і залишати її, якщо приймаюча країна готова їх прийняти.

Israir, яка займається пасажирськими перевезеннями, так званими "евакуаційними" рейсами, планує відкривати нормальні польоти не раніше наступного року. 

В "Ель-Аль" йде реструктуризація компанії. Звільнено 1500 осіб, пілоти ще не підписали угоду, тому компанія поки не отримала кредит 250 мільйонів доларів на покриття боргів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Ізраїль продовжував заборону на в'їзд до 2 серпня.

Тим часом Грузія продовжила закриття кордонів на в'їзд і виїзд до 31 липня.

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