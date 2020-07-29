Польща продовжила заборону на авіасполучення до 11 серпня

Влада Польщі продовжили заборону на міжнародні авіаперевезення в зв'язку з епідемією коронавірусу до 11 серпня в той час, як Польща надала додаткові дозволи для українських перевізників на 2020 рік. Про це повідомляє RMF24.

Як зазначається, рішення парламенту щодо авіасполучення набрало чинності в середу, 29 липня, і діє до 11 серпня. Попередній регламент закінчився у вівторок.

Зокрема, нові правила передбачають дозвіл на повітряне сполучення з країнами-членами Європейської угоди про вільну торгівлю (EFTA), членами Європейської Економічної Зони (ЄЕЗ), Швейцарією, країнами ЄС, за винятком Швеції, Португалії, а також доданого в цей список Люксембургу.

Зі списку країн, куди можна було досі літати, зникла Чорногорія. Водночас список країн, куди можна літати, досі включає Грузію, Японію, Канаду, Албанію, Південну Корею і Україну.

Заборони на польоти також скасовані стосовно Алжиру, Марокко, Таїланду, Нової Зеландії, Білорусії, Руанди, Тунісу, Туреччини, Уругваю та Австралії.

Як повідомляли Українські Новини, з 6 липня Польща відновила роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною.