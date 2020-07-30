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30 липня 2020, четвер, 05:00 7
Фінанси 2020-07-30T05:45:03+03:00
Українські Новини
Долар почав зростати в ціні. Офіційний курс валют на четвер

Долар почав зростати в ціні. Офіційний курс валют на четвер

Елена Новикова
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні, курс гривні до долара
Курс НБУ на четвер
Курс НБУ на четвер

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 0,16 коп. до 27,6867 UAH/USD, встановлюваний ним на 30 липня, в той час, як експерти припустили, що долар США може перестати бути світовою резервною валютою.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 липня, на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на четвер, 30 липня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,9166
1 долар США 27,6867
1 швейцарський франк 30,1434
10 ієн 2,6346
10 російських рублів 3,8214
1 євро 32,4696

Як повідомляли Українські Новини, у середу, 29 липня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 28 липня на 3,12% до 27,8282 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,68 коп. до 27,5453 UAH/USD.

Також аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року. Стійке зростання курсу почався місяць тому, у результаті національна валюта в парі з доларом втратила вже понад 1,2 грн або більше 4 відсотків вартості.

Раніше ціна золота досягла історичного максимуму завдяки обвалу долара.

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