Долар почав зростати в ціні. Офіційний курс валют на четвер

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 0,16 коп. до 27,6867 UAH/USD, встановлюваний ним на 30 липня, в той час, як експерти припустили, що долар США може перестати бути світовою резервною валютою.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 липня, на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на четвер, 30 липня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,9166 1 долар США 27,6867 1 швейцарський франк 30,1434 10 ієн 2,6346 10 російських рублів 3,8214 1 євро 32,4696

Як повідомляли Українські Новини, у середу, 29 липня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 28 липня на 3,12% до 27,8282 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,68 коп. до 27,5453 UAH/USD.

Також аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року. Стійке зростання курсу почався місяць тому, у результаті національна валюта в парі з доларом втратила вже понад 1,2 грн або більше 4 відсотків вартості.

Раніше ціна золота досягла історичного максимуму завдяки обвалу долара.