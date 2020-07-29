Доллар после резкого падения начал дорожать. Курс валют на 29 июля

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 28 июля на 3,12 коп. до 27,8282 UAH/USD, курс покупки повысился на 3,68 коп. до 27,5453 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 3,66 коп. до 31,9938 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,45 коп. до 32,6000 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,5453 27,8282 31,9938 32,6000 3,36 3,95 Максимальный 27,6700 28,0000 32,2500 33,1000 3,80 5,00 Минимальный 27,3000 27,7200 31,5000 32,2700 2,50 3,79

Как сообщали Українські Новини, после увеличения в мае на 0,8%, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июне увеличился на 3,5%, или на 2,89 млрд долларов до 85,01 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 июля, на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD.

Также аналитики дали прогноз курса доллара до конца года. Устойчивый рост курса начался месяц назад, в итоге национальная валюта в паре с долларом потеряла уже более 1,2 грн или более 4% стоимости.