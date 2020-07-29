подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 июля 2020, среда, 10:30 172
Экономика 2020-07-29T10:33:06+03:00
Українські Новини
Доллар после резкого падения начал дорожать. Курс валют на 29 июля

Доллар после резкого падения начал дорожать. Курс валют на 29 июля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар
Доллар

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 28 июля на 3,12 коп. до 27,8282 UAH/USD, курс покупки повысился на 3,68 коп. до 27,5453 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 3,66 коп. до 31,9938 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,45 коп. до 32,6000 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,5453 27,8282 31,9938 32,6000 3,36 3,95
Максимальный 27,6700 28,0000 32,2500 33,1000 3,80 5,00
Минимальный 27,3000 27,7200 31,5000 32,2700 2,50 3,79

Как сообщали Українські Новини, после увеличения в мае на 0,8%, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июне увеличился на 3,5%, или на 2,89 млрд долларов до 85,01 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 июля, на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD.

Также аналитики дали прогноз курса доллара до конца года. Устойчивый рост курса начался месяц назад, в итоге национальная валюта в паре с долларом потеряла уже более 1,2 грн или более 4% стоимости.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют курс доллара Курс евро

Возможен доллар по 28,5 и выше. Эксперты рассказал...
Доллар снова обвалился, а евро стремительно дорожа...
Нацбанк повысил курс гривны. Почем валюта в среду...
Гривна немного просела. Официальный курс валют на ...
Госдолг в июне увеличился на 3,5% до $85 млрд
Заболеваемость коронавирусом снова перевалила за тысячу новых случаев в сутки
Новости
Тренерский интернационал в штабе "Динамо": Луческу объявил своих помощников 11:25
Жидкости для электронных сигарет внесли в перечень подакцизных товаров 11:25
В Киеве собрались строить мемориал "Бабий Яр". Зеленский обсудил строительство с набсоветом 11:18
"Шахтер" потролил Луческу в его день рождения, пожелав преданных друзей 11:02
СБУ задержала 2 организаторов серии взрывов в Киеве 11:00
больше новостей
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения 20:24
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Солдат произнес речь на фоне РПГ. Скриншот видео
Воин на передовой записал обращение к протестующим из-за перемирия 23:42
больше новостей
Следователи потеряли материалы дела о студентах, избитых на Майдане в 2013 20:52
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Порошенко улетел отдыхать в Бодрум на самолете за 15 тысяч евро в день митинга своей партии на Банковой 15:42
Против и. о. директора ГБР Соколова открыли дело о возможной коррупции 18:48 Документ
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
больше новостей
Спасатели предупредили о граде и шквалах. Где испортится погода
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok