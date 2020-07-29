Долар може втратити статус світової резервної валюти, – ЗМІ

За прогнозами фінснистів, американський долар може втратити свої позиції та статус світової резервної валюти в той час, як було зафіксовано зростанням цін на золото . Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на аналітики одного з найбільших в світі інвестиційних банків Goldman Sachs Group.

Причиною цього, на їх думку, є складна економічна ситуація і спроби американського уряду знайти виходи з неї. Додає масла у вогонь і черговий виток поширення коронавірусу в США, а також загальна політична напруженість.

Експерти стверджують, що втрата доларом США свого статусу світової резервної валюти обов'язково станеться. За їх словами, така думка відображає ту нервову обстановку, яка проникла в середовище інвесторів в цьому місяці. Фінансисти побоюються, що нинішня ситуація спровокує інфляцію.

"Золото є останньою інстанцією, особливо в умовах, подібних до нинішньої, коли уряди знецінюють свої фіксовані валюти і підштовхують реальні процентні ставки до рекордно низьких рівнів", – написав стратег Goldman Sachs Group Джеффрі Керрі.

Як повідомляли Українські новини, експерти розповіли, що буде з курсом валют найближчим часом.

Українці зацікавлені в інвестиціях у золото, незважаючи на кризу.