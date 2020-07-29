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29 липня 2020, середа, 16:49 13
Фінанси 2020-07-29T18:30:03+03:00
Українські Новини
Після підвищення гривня трохи просіла. Офіційний курс нацвалюти на 30 липня

Після підвищення гривня трохи просіла. Офіційний курс нацвалюти на 30 липня

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс гривні на 30 липня
Курс гривні на 30 липня

У той час, як в середу, 29 липня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 28 липня на 3,12% до 27,8282 UAH/USD курс купівлі підвищився на 3,68 коп. до 27,5453 UAH/USD, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 липня, на 0,16 коп. до 27,6867 UAH/USD, 

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 липня, на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,9166
1 долар США 27,6867
1 швейцарський франк 30,1434
10 ієн 2,6346
10 російських рублів 3,8214
1 євро 32,4696

Як повідомляли Українські Новини, аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року. Стійке зростання курсу почався місяць тому, внаслідок чого національна валюта в парі з доларом втратила вже понад 1,2 грн, або більш як 4% вартості.

Раніше експерти припустили, що долар США може перестати бути світовою резервною валютою.

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