Знизити кількість шкідливих речовин в повітрі допоможе вітер і похолодання - геообсерваторія

Покращити якість повітря в Києві, де зафіксували перевищення шкідливих речовин в атмосфері, допоможе вітер та зниження температури, чого поки синоптики не прогнозують. Про це розповіла начальниця відділу інформації Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Ірина Колесник "Страні".

За її словами, щороку влітку в столиці спостерігаються високі концентрації забруднювальних речовин. За її словами, деякі їх них утворюються саме від сонячної радіації. Тому зниження температури повітря допоможе знизити високі показники.

"Через високу температуру і погодні умови відбувається накопичення забруднюючих речовин. Кожне літо високі концентрації діоксиду азоту, формальдегіду. Щоб трошки зменшилися показники забруднення необхідна хороша продувність, вітер, зниження температури. Деякі речовини утворюються не тільки від викидів шкідливих речовин, але і при високій температурі і сонячній радіації. Цього року не спостерігаються найбільш високі показники", - розповіла Ірина Аркадіївна.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Київ очолював рейтинг міст в світі за найзабрудненішим повітрям.

Тоді МОЗ дало рекомендації жителям Києва та області на випадок забруднення повітря.

Крім того, в Київській міській державній адміністрації також дали поради, що робити у випадках задимленості, смогу.