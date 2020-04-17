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17 квітня 2020, пʼятниця, 10:12 14
Політика 2020-04-17T11:15:02+03:00
Українські Новини
Дим у Києві: МОЗ дало рекомендації жителям Києва та області

Дим у Києві: МОЗ дало рекомендації жителям Києва та області

Ярина Вацяк
МОЗ, забруднення повітря, Рекомендації лікарів, дим в Києві
Дим в Києві
Дим в Києві

Міністерство охорони здоров'я рекомендує жителям Києва і Київської області не виходити на вулицю і не відкривати в будинках вікна через наявність в повітрі продуктів горіння, в той час, як рівень забруднення повітря в Києві перевищує норму майже в 3,5 рази.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Міністерство охорони здоров'я рекомендує якомога більше часу проводити вдома, не виходити на вулицю, пити більше рідини (2-3 літри на добу). Також максимально не відкривати вікна будинку, частіше проводити вологе прибирання приміщень", - сказав він.

Степанов наголосив, що, за повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, явище не несе радіологічної та хімічної загрози, радіаційний фон у Києві та Київській області перебуває в межах норми.

Проте дим в повітрі може викликати головні болі, утруднене дихання, кашель, подразнення очей.

Як повідомляли Українські Новини, 16 квітня через шквального вітру відновився пожежа в Чорнобильській зоні відчуження, на ранок 17 квітня зафіксовано 3 нових вогнища тління.

Київська міська державна адміністрація закликає жителів міста тримати вікна закритими і обмежити перебування на свіжому повітрі із-за наявності в ньому продуктів горіння.

16 квітня Київ і передмістя накрила пилова буря а в Чорнобильській зоні знову спалахнула пожежа.

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