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29 липня 2020, середа, 10:10 16
Суспільство 2020-07-29T10:17:07+03:00
Українські Новини
В повітрі Києва виявили перевищення вмісту шкідливих речовин: які райони найнебезпечніші

В повітрі Києва виявили перевищення вмісту шкідливих речовин: які райони найнебезпечніші

Ярина Вацяк
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Київ. Фото: Валерія Назеренко
Київ. Фото: Валерія Назеренко

Після того, як у квітні Київ очолював рейтинг міст в світі за найзабрудненішим повітрям, з 21 по 27 липня у повітрі столиці знову було зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в повітрі. Водночас за прогнозом на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

Такі дані спостережень на стаціонарних постах наводить пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Протягом минулого тижня рівень забруднення повітря міста дещо підвищувався до суботи 25 липня, а після проходження атмосферного фронту, випадіння опадів та деякого зниження температури повітря забруднення знизилось", - йдеться в ньому. 

Шкідливі речовини, зафіксовані в повітрі Києва за районами:

  • завислих речовин (пилу) – у 1,1-1,2 рази на Бессарабській площі, проспекті Перемоги, вулиці Каунаській;
  • діоксиду сірки – у 1,5-1,6 раза на площах Бессарабській і Деміївській, проспекті Перемоги,  вулицях Олександра Довженка  та  Інженера Бородіна;  у 1,1-1,4 раза – ще на п’яти постах міста;
  • оксиду вуглецю – у 1,2 раза на проспекті Перемоги;
  • діоксиду азоту – у 5,4-7,6 раза на площі Перемоги, вулицях Скляренка, Каунаській, проспекті Перемоги; у 4,0-4,9 раза – на Бессарабській та Деміївській площах, Оболонському проспекті, вулиці Інженера Бородіна, бульварі Лесі Українки; у 2,5-3,5 раза на усіх інших постах, за винятком проспекту Науки, 37, де перевищень не спостерігалось;
  • формальдегіду – у 2,4-3,0 рази – на вул. Скляренка, Бессарабській площі, проспектах Перемоги та Оболонському, бульварі  Гавела Вацлава; у 1,4-2,2 рази – на усіх інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37.

Зазначається, що всього на 16-ти стаціонарних постах обсерваторії  з 21  по 27 липня 2020 року було відібрано та проаналізовано 1614 проб атмосферного повітря.

Як повідомляли Українські Новини, в Київській міській державній адміністрації дали поради, що робити у випадках задимленості, смогу.

МОЗ також дало рекомендації жителям Києва та області на випадок забруднення повітря.

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