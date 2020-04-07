Що робити, якщо в повітрі відчувається запах гарі і смог

У той час як рятувальники намагаються ліквідувати масові лісові пожежі, у тому числі масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, якість повітря в Україні погіршилася. Люди скаржаться на запах диму в містах, а рятувальник закликають утриматися від підпалів трави.

В Київській міській державній адміністрації дали поради, що робити у випадках задимленості, смогу.

Як діяти при задимленості в місті:

обмежити перебування на відкритому повітрі, уникати тривалого перебування на відкритому повітрі рано вранці, коли у повітрі знаходиться максимальна кількість смогу, та у найспекотніший час доби. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;

не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ.

Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

У випадку задимленості Києва, міська влада рекомендує:

обмежити автотранспортний рух, особливо вантажного транспорту на вулицях міста;

не допускати спалювання відходів, речей, тощо, приготування їжі на відкритому повітрі і в невстановлених місцях;

проводити щоденний полив вулиць, проїжджої частини, тротуарів, прибудинкової території і зелених зон у ранкові (до 8.00) і вечірні (після 18.00) години.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві кілька днів буде забруднене повітря.

Раніше в ДСНС показали з повітря масштабні пожежі в Україні.