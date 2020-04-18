Повітря в Києві залишається найзабрудненішим у світі за даними IQAir

Поки у КМДА заявляють, що в Київі поступово нормалізується якість повітря, столиця погіршила показники в рейтингу забруднення повітря і утримує в ньому перше місце. Таким чином, українська столиця другий день поспіль залишається містом з найбруднішим повітрям на планеті. Про це свідчать дані порталу iqair , який відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Звідки у IQAir дані про якість повітря?

IQAir -компанія зі Швейцарії, яка виробляє системи для очищення повітря. У 2017 році IQAir почав продавати розумні пристрої для будинку AirVisual Pro, які аналізують якість повітря в приміщенні і на вулиці. Заміри з цих пристроїв передаються загальну базу, обробляються і результат можна дивитися в додатку або на веб-сайті компанії. Крім обліку показань своїх пристроїв, компанія відзначає, що використовує дані місцевих урядових наземних станцій моніторингу та супутникові знімки.

Наприклад, через додаток можна побачити джерело даних по конкретному місту. У Пекіні дані про якість повітря також підсумовуються з даних Агентства з охорони навколишнього середовища США і двох урядових організацій Китаю. У Парижі - дані від Європейського агентства з навколишнього середовища і Міністерства навколишнього середовища Франції. А ось в Києві в якості джерела даних вказана тільки невелика кількість анонімних користувачів, що сильно занижує надійність цих даних. Швидше за все це дані з гаджетів AirVisual, які придбали собі жителі столиці.

Індекс забруднення повітря в Києві становить 246 пунктів (дуже високий рівень небезпеки) при нормі в 50 пунктів. Таким чином, норма перевищена майже в п'ять разів, а на півночі Києва — більш ніж у шість разів.

Фото: Скріншот iqair

Фото: Скріншот iqair

Також портал Saveecobot зафіксував, в яких районах Києва забруднення повітря вище всього.

Фото: saveecobot

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва Віталій Кличко запевнив, що забруднення повітря в Києві немає, а є тільки задимлення.Крім того, у Києві через задимлення збільшать кількість техніки для миття вулиць.