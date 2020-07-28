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28 липня 2020, вівторок, 00:00 8
Життя 2020-07-28T09:15:02+03:00
Українські Новини
Африканська спека до +36 і циклон: синоптик розповіла про погоду до кінця тижня

Африканська спека до +36 і циклон: синоптик розповіла про погоду до кінця тижня

Надежда Комендантова
Прогноз погоди, погода в Україні, погода на тиждень, погода в серпні
Погода. Фото: bun.com.ua
Погода. Фото: bun.com.ua

Уже з початку тижня Україну почали заливати дощі з грозами, після досить тривалого періоду комфортної погоди. У вівторок, 28 липня, в деяких областях теж буде мокро, але на більшій частині території країни – сухо. При цьому на вулиці буде дуже жарко.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Спека прийшла в Україну. І завтра, 28 липня, температура повітря складе в більшості областей 28-33 градуси. На заході України буде на кілька градусів нижча, 25-28. Спека на тижні буде посилюватися, і в середу на півдні, сході і в центрі вже "підтягнуться" 33-36 градусів", – написала вона.

Діденко також зазначила, що дощі з грозами у вівторок найбільш вірогідні в Криму, Запоріжжі, Донецької та південних районах Луганщини, а також у Житомирській, Рівненській, Вінницькій областях. У всіх інших областях – без опадів.

У Києві, за словами синоптика, 28 липня очікується суха і спекотна погода, протягом дня 30-32 градуси.

Спека в столиці триватиме першу половину тижня, але в четвер, 30 липня, прийде атмосферний фронт з грозовими дощами і знизить температуру до +25.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні і посилення аномальної спеки і екстремальних опадів.

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