Зеленський пообіцяв відповідати, якщо на Донбасі будуть серйозні обстріли

Президент Володимир Зеленський констатує, що, попри домовленість про повний і всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі, з боку бойовиків тривають поодинокі постріли, а відповідь від підрозділів операції Об'єднаних сил піде у разі більш серйозних обстрілів й буде потужною.

Про це він повідомив журналістам, коментуючи порушення режиму припинення вогню, передають Українські Новини.

"Чи можемо ми сказати, що немає ніяких одиничних пострілів? Ні. Вони є, тому що це 400 км контактної лінії і проконтролювати все дуже складно. Що стосується наших воїнів - вони дуже потужні. Якщо буде здійснюватися якась серйозна атака або серйозні обстріли, які виходять за межі домовленості, вони будуть дуже потужно відповідати", - сказав він.

При цьому Зеленський додав, що Україна виконує домовленість на 100% і буде робити все, щоб зберегти перемир'я.

"Що стосується тієї сторони - впевнений, все буде залежати від РФ і від того, чи зможе вона все контролювати та дотримуватися домовленості. Якщо та сторона дійсно хоче припинення війни, про що вони постійно говорять, то ми це будемо відчувати", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 22 липня пройшло чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції, на якому сторони домовилися про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі.

Однак командувач ООС Володимир Кравченко заявив, що бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі вже у перші години його дії.

Після того, як біля Офісу президента прихильники Петра Порошенка розпочали мітинг проти перемир'я на Донбасі, називаючи його "атакою з тилу", український солдат з передової записав відеозвернення з поясненням, що ніякої зради в припиненні вогню немає і зброї у ЗСУ ніхто не відбирав.