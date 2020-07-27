Прихильники Порошенка на Банковій мітингують проти припинення вогню на Донбасі: пряма трансляція

Тоді як Порошенко полетів відпочивати в Бодрум на літаку за 15 тисяч євро, у понеділок, 27 липня, біля Офісу президента прихильники Петра Порошенка мітингують проти перемир'я на Донбасі, яке було оголошено з сьогоднішнього дня. Про це повідомляє "Страна". Організатори акції звинувачують Володимира Зеленського у держзраді і заявляють, що "українська армія атакована з тилу". На акцію зібралися близько 500 осіб. Фото: Країна Зупинка вогню, судячи з підписаного в Мінську документа, буде обставлена безпрецедентними заходами — наказами щодо армії, заборонами навіть на розвідку, на вогонь снайперів, на використання дронів, а в підрозділи на передовій будуть відряджені спеціальні контролери, щоб виключити випадкові інциденти. Учасники акції тримають плакати. Фото: Країна Акція розпочалася о 19:00. Зібралися близько 500 осіб. Учасники заспівали гімн ОУН "Зродились ми великої години". Пряма трансляція: Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня, раніше досягнуті ТКГ. Командувач ООС Володимир Кравченко заявив, що бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі. Тим часом, Росія відмовилася гарантувати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі