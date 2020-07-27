Воїн на передовій записав звернення до протестувальників про припинення вогню

Тоді як на Банковій прихильники Петра Порошенка мітингували проти перемир'я на Донбасі, яке було оголошено відсьогодні, в соціальних мережах з'явилося відеозвернення українського солдата з передової. Військовослужбовець пояснює, що жодного зрадництва в припиненні вогню немає і зброї у ЗСУ ніхто не відбирав.

Зокрема, у своєму зверненні до страйкарів він запевнив, що вся зброю ЗСУ залишається і в разі провокацій з боку противника українські військові відкриватимуть вогонь у відповідь.

"Зрада-зрадна! Забрали у нас все, залишили лише автомати, боєприпаси забрали, гранатомети забрали... Ну, це все, само собою, гумор. Насправді я перебуваю на передовій. До супротивника 400 метрів. Все у нас є. Ось мій рідний РПГ. Все на місці... Не дай Бог якась провокація — відкриваємо вогонь. Все добре. Все є. Так що хочу передати вітання всім тим, хто роздмухує в ЗМІ зраду, або сидить вдома експерт і розповідає, що у нас тут все забрали, — це все неправда. Сидіть вдома і говоріть поменше", — повідомив службовець ВСУ.

"Для солдатів, які знаходяться на передовій, нинішній формат перемир'я означає більше шансів залишитися в живих, оскільки ніхто не пошле їх на вилазку в "сіру зону". А саме на такі операції припадала більша частина смертей. Якщо ж когось все-таки пошлють, то це буде порушенням наказу про припинення вогню і може спричинити відповідальність для офіцера, який віддав такий наказ", — переконаний військовослужбовець.

Як повідомляли Українські Новини, вранці 27 липня на Донбасі почався повний і всеосяжний режим припинення вогню. Але командувач ООС Володимир Кравченко заявив, що бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі вже його перші години.

Також режим припинення вогню передбачає заборону на безпілотники, розвідку і диверсії.