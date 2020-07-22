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22 липня 2020, середа, 23:19 6
Політика 2020-07-23T00:30:02+03:00
Українські Новини
У ТКГ домовилися про повне припинення вогню на Донбасі

У ТКГ домовилися про повне припинення вогню на Донбасі

Надежда Комендантова
ТКГ, ООС, перемир'я, війна на Донбасі, Припинення вогню
ТКГ. Фото: hronika.info
ТКГ. Фото: hronika.info

У середу, 22 липня, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції, на якому домовилися про режим повного і всеосяжного припинення вогню в той час, як у Росії не бачать підстав для нормандської зустрічі в серпні.

Про це повідомляє Офіс президента, передають Українські Новини.

Згідно з ним, у середу відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи в форматі відеоконференції.

"Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 має дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню", - сказано в ньому.

Зокрема, зазначається, що на засіданні ТКГ сторони при посередництві Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) домовилися про застосування заходів з посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території Донбасу.

Наголошується, що відповідні заходи узгоджені на ТКГ Україною і Росією і підтримані ОБСЄ.

Згідно з повідомленням, режим дотримання повного і всеосяжного припинення вогню у випадку, якщо він буде дотриманий іншою стороною, є базовою передумовою реалізації "Мінських домовленостей" і відкриває шлях до виконання інших положень цих домовленостей.

Україна на засіданні ТКГ знову підтвердила повну готовність до дотримання досягнутих на грудневому саміті в Парижі (Франція) домовленостей на рівні лідерів країн - учасниць "нормандського формату".

"В рамках гуманітарної групи українська сторона передала списки осіб на взаємне звільнення і чекає того ж від іншої сторони", - вказується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Єрмак і Резніков літали у Францію обговорити нормандський формат.

Тим часом, Путін поскаржився Меркель на контрпродуктивність України. А громадські організації вимагають включити їх представників до складу Тристоронньої контактної групи.

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