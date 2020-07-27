підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Заборона на безпілотники, розвідку і диверсії: що передбачає режим припинення вогню
27 липня 2020, понеділок, 23:13 5
Політика 2020-07-28T00:30:02+03:00
Українські Новини
Заборона на безпілотники, розвідку і диверсії: що передбачає режим припинення вогню

Заборона на безпілотники, розвідку і диверсії: що передбачає режим припинення вогню

Надежда Комендантова
ООС, Ситуація в зоні ООС, Припинення вогню, режим припинення вогню на Донбасі
Перемир'я. Фото: nbnews.com.ua
Перемир'я. Фото: nbnews.com.ua

Тоді як вранці 27 липня на Донбасі почався повний і всеосяжний режим припинення вогню, Міністерство оборони повідомило, що режим припинення вогню, зокрема, передбачає заборону використання безпілотників і здійснення розвідувальних дій.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міноборони, передають Українські Новини.

"На виконання домовленостей, досягнутих у рамках тристоронньої контактної групи (ТКГ) 22 липня 2020 року, керівництвом Збройних Сил України видано наказ про припинення вогню, що передбачає запровадження додаткових заходів з посилення режиму припинення вогню, які мають на меті забезпечити дотримання всеосяжного, стійкого і безстрокове перемир'я", — сказано в ньому.

Зокрема передбачається заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін; заборона на застосування вогню, включаючи снайперський; заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, передусім на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості.

Також передбачено застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатору ТКГ, який ставить до відома про це всіх її учасників; створення і задіяння координаційного механізму реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння української сторони Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) в діючому складі.

Вогонь в разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил і керівництва збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей після безуспішної спроби використовувати вищезазначеного координаційного механізму.

Про видання таких наказів буде повідомлена ТКГ.

Наголошується, що вищезазначені заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані жодними іншими наказами, у тому числі таємними.

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі сприятиме і надаватиме підтримку сторонам у виконанні цих заходів, погоджених ними, без шкоди встановленим процедурам інформування або будь-яким іншим аспектам повного виконання положень мандата Місії.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики вже порушили режим припинення вогню на Донбасі вже його перші години.

Також президент Володимир Зеленський обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Більше новин про: ООС Ситуація в зоні ООС Припинення вогню режим припинення вогню на Донбасі

Українські військовослужбовці будуть притягнуті до...
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбас...
Прихильники Порошенка на Банковій мітингують проти...
Архієпископ ПЦУ оголосив Зеленського зрадником чер...
Луческу через 4 дні після призначення відмовився тренувати київське "Динамо", — румунські ЗМІ
В Україні показник захворюваності на COVID-19 зріс до 66,7 випадку на 100 тис. населення, — Офіс Президента
Новини
Заборона на безпілотники, розвідку і диверсії: що передбачає режим припинення вогню 23:13
Зеленський знову уникнув штрафу: суд не знайшов адмінпорушення в його недекларування доходів 22:47
Так виглядає метро без світла. Скріншот відео
У київському метро зникло світло. Люди підсвічували собі дорогу телефонами 22:18
Вибухнув газовий балон: встановлено причину вибуху в багатоповерхівці на Подолі 22:17
На Сагайдачного у Києві відкрили футуристичний фасад нової будівлі. У мережі знову обурюються 22:00
більше новин
Одеса
Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам" 11:58
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ 14:45
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду 10:45
"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка 11:49 Документ
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня 07:15
Порошенко полетів відпочивати в Бодрум на літаку за 15 тисяч євро в день мітингу своєї партії на Банковій 15:42
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню 08:11
У "Слуги народу" знову падає рейтинг, а "Голос" навіть не проходить у Верховну Раду 13:15
більше новин
Повна ліквідація всіх старих районів відбудеться в січні-квітні 2021, - джерело
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok