Заборона на безпілотники, розвідку і диверсії: що передбачає режим припинення вогню

Тоді як вранці 27 липня на Донбасі почався повний і всеосяжний режим припинення вогню, Міністерство оборони повідомило, що режим припинення вогню, зокрема, передбачає заборону використання безпілотників і здійснення розвідувальних дій.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міноборони, передають Українські Новини.

"На виконання домовленостей, досягнутих у рамках тристоронньої контактної групи (ТКГ) 22 липня 2020 року, керівництвом Збройних Сил України видано наказ про припинення вогню, що передбачає запровадження додаткових заходів з посилення режиму припинення вогню, які мають на меті забезпечити дотримання всеосяжного, стійкого і безстрокове перемир'я", — сказано в ньому.

Зокрема передбачається заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін; заборона на застосування вогню, включаючи снайперський; заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, передусім на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості.

Також передбачено застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатору ТКГ, який ставить до відома про це всіх її учасників; створення і задіяння координаційного механізму реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння української сторони Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) в діючому складі.

Вогонь в разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил і керівництва збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей після безуспішної спроби використовувати вищезазначеного координаційного механізму.

Про видання таких наказів буде повідомлена ТКГ.

Наголошується, що вищезазначені заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані жодними іншими наказами, у тому числі таємними.

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі сприятиме і надаватиме підтримку сторонам у виконанні цих заходів, погоджених ними, без шкоди встановленим процедурам інформування або будь-яким іншим аспектам повного виконання положень мандата Місії.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики вже порушили режим припинення вогню на Донбасі вже його перші години.

Також президент Володимир Зеленський обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.