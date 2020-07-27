Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення

У перший день введення режиму припинення вогню на Донбасі бойовики його порушили. Про це повідомив командувач ООС Володимир Кравченко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ситуація на лінії розмежування стабільно контрольована. На жаль, з боку противника в 0:20-0:45 обстріл підрозділи 36-ої окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів", - сказав Кравченко під час брифінгу.

Він зазначив, що українська сторона не відповіла на обстріл.

Також Кравченко додав, що з боку військових ООС втрат немає.

Також, за словами командувача ООС, близько 9:00 бойовики тричі обстріляли позиції у смузі відповідальності 79-ї бригади, встановивши 3 міни ПОМ.

Кравченко додав, що ситуація на Донбасі залишається під контролем.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі почався повний і всеосяжний режим припинення вогню. Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.