підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 липня 2020, понеділок, 12:38 31
Силові структури 2020-07-27T14:15:53+03:00
Українські Новини
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення

Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення

Анна Рудык
Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі, Припинення вогню, режим припинення вогню на Донбасі
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

У перший день введення режиму припинення вогню на Донбасі бойовики його порушили. Про це повідомив командувач ООС Володимир Кравченко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ситуація на лінії розмежування стабільно контрольована. На жаль, з боку противника в 0:20-0:45 обстріл підрозділи 36-ої окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів", - сказав Кравченко під час брифінгу.

Він зазначив, що українська сторона не відповіла на обстріл.

Також Кравченко додав, що з боку військових ООС втрат немає.

Також, за словами командувача ООС, близько 9:00 бойовики тричі обстріляли позиції у смузі відповідальності 79-ї бригади, встановивши 3 міни ПОМ.

Кравченко додав, що ситуація на Донбасі залишається під контролем.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі почався повний і всеосяжний режим припинення вогню. Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС війна на Донбасі обстріли на Донбасі Припинення вогню режим припинення вогню на Донбасі

Підготовка до припинення вогню: в ООС готові до пр...
В останню добу перед припиненням вогню на Донбасі ...
На Донбасі окупанти вісім разів влаштовували прово...
На Донбасі в бою загинув військовий, ще одного пор...
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення
У Києві кількість нових випадків коронавірусу знижується другий день поспіль
Новини
Тропічний ураган "Ханна" частково зруйнував стіну на кордоні США і Мексики 13:59
У Києва з'явився новий "люстрований" прокурор 13:48
У "Слуги народу" знову падає рейтинг, а "Голос" навіть не проходить у Верховну Раду 13:15
Індія почала випробування вакцини від коронавірусу на людях 13:13
Зеленський ветував закон про відновлення конкурсів на держслужбу 13:05
більше новин
Одеса
Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам" 11:58
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду 10:45
"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка 11:49 Документ
Суддя ВАКС Федорак працювала в системі МВС і є упередженою, - адвокат 10:28
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня 07:15
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню 08:11
У "Слуги народу" знову падає рейтинг, а "Голос" навіть не проходить у Верховну Раду 13:15
Експорт зернових в червні впав, а імпорт зріс. Який злак найбільше цікавить іноземних покупців 07:00
більше новин
Смертність і захворюваність на коронавірус падають другий день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok