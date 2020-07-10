У серпні "Укрзалізниця" готова повноцінно відновити пасажирське сполучення. Які умови

В серпні "Укрзалізниця" готова відновити повноцінне пасажирське сполучення, після того, як запустила продажі квитків на "Подільський експрес".

Про це повідомляє пресслужба компанії, передають Українські Новини.

В серпні "Укрзалізниця" може повноцінно відновити залізничне сполучення, якщо в Україні покращиться епідемічна ситуації. Про це повідомив в. о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик під час робочої поїздки в Західну Україну.

Також він додав, що наразі компанія відновила третину поїздів дальнього слідування та приміських. "Зараз в Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань на коронавірус піде на спад, і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами вже в серпні", – повідомив він.

Крім того, зараз на станцію у Львові курсує 17 поїздів далекого прямування і 10 приміських.

"Зараз у Львові діють обмеження за кількістю розміщення пасажирів у вагонах. Це 2 пасажири в купе і СВ, у плацкартних вагонах – у шаховому порядку. Але навіть з цими обмеженнями населеність поїздів становить близько 90%. У разі збільшення попиту ми будемо збільшувати кількість поїздів", – йдеться в повідомленні.

Також "Укрзалізниця" планує розглянути доцільність встановлення на Львівському залізничному вокзалі сучасних інфрачервоних систем скринінгу температури.

"Вже найближчим часом ми встановимо такі системи на київському вокзалі і протестуємо їх. Надалі аналогічне обладнання може бути встановлено і на львівському вокзалі", – додав Іван Юрик.

Також в компанії зазначають, що всі пасажири мають дотримуватися санітарних норм під час подорожі залізничним транспортом та перебування на вокзалах. Найчастіше порушують карантин у приміських поїздах. Якщо пасажири не реагують на зауваження, до них викликають поліцію.

Раніше Українські Новини повідомляли, "Укрзалізниця" відновила курсування ще 12 приміських поїздів.

Також Українські Новини зібрали повний список всіх поїздів, які курсують на морські курорти і туристичні напрямки під час карантину.