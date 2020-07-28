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28 липня 2020, вівторок, 11:50 12
Суспільство 2020-07-28T12:45:01+03:00
Українські Новини
З 1 серпня запрацюють дитячі табори, але не у всіх регіонах

З 1 серпня запрацюють дитячі табори, але не у всіх регіонах

Елена Новикова
Карантин, дитячий табір, Епідемія коронавірусу
Дитячий табір. Фото: Pixabay
Дитячий табір. Фото: Pixabay

У той час, як ВООЗ вважає, що карантином коронавірус не перемогти, роботу дитячих оздоровчих таборів буде дозволено з 1 серпня в регіонах із "зеленим" та "жовтим" рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"У "зеленій" та "жовтій" зоні буде дозволена робота дитячих таборів з 1 серпня, а у регіонах, які знаходяться у "помаранчевій" і "червоній",  буде заборонена  робота дитячих таборів", - сказав Степанов.

Як повідомляли Українські Новини, Київ готовий відкрити 7 дитячих таборів з серпня у разі зняття карантинних обмежень, якщо захворюваність на коронавірус знизиться.

Раніше повідомлялося про те, що 27 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 919 до 66 575, кількість померлих від захворювання - на 13 осіб до 1 629 у порівнянні з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 13,9%, кількість нових летальних випадків - на 18,2%.

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З 1 серпня запрацюють дитячі табори, але не у всіх регіонах
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