З 1 серпня запрацюють дитячі табори, але не у всіх регіонах

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"У "зеленій" та "жовтій" зоні буде дозволена робота дитячих таборів з 1 серпня, а у регіонах, які знаходяться у "помаранчевій" і "червоній", буде заборонена робота дитячих таборів", - сказав Степанов.

Як повідомляли Українські Новини, Київ готовий відкрити 7 дитячих таборів з серпня у разі зняття карантинних обмежень, якщо захворюваність на коронавірус знизиться.

Раніше повідомлялося про те, що 27 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 919 до 66 575, кількість померлих від захворювання - на 13 осіб до 1 629 у порівнянні з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 13,9%, кількість нових летальних випадків - на 18,2%.