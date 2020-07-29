Українців очікує чергове подорожчання "комуналки". Що зміниться з 1 серпня

Так, повідомляється, що з цього моменту споживачі зможуть самостійно визначатися з постачальником палива, а до цього цінорегулюванням займається Кабінет міністрів України.

Таким чином, починаючи з серпня, ціни на газ будуть регулюватися умовами ринку, і залежати від постачальників. А це, в свою чергу, означає, що в холодний період року політики більше не зможуть контролювати і стримувати ціни на блакитне паливо. Як наслідок - взимку тарифи на газ будуть вищі, ніж зазвичай.

Змінити постачальника можна з 2015 року, однак через те, що процедура ця непроста, і забирала не один місяць, мало хто займався цим питанням. Пізніше правила спростили, а з першого числа змінити постачальника можна, відправивши повідомлення.

Однак найбільшою проблемою таких змін для жителів країни стане неможливість контролювати ціну на газ. Тим не менш, якщо постачальник скористається монопольним становищем на ринку і значно завищить ціни, жителі країни зможуть звернутися зі скаргою до Антимонопольного комітету.

Як повідомляли Українські Новини, раніше експерти розповіли, в яких випадках у боржників за комунальні послуги можуть відібрати квартиру.