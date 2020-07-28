Вихідні у серпні-2020: скільки будуть відпочивати українці

У липень за офіційним календарем не було додаткових вихідних, проте серпні 2020 року вихідних буде аж 11 днів, додаткових день для відпочинку буде на дежавне свято - Дня незалежності. Українські Новини розкажуть про те, скільки і коли будуть відпочивати українці в серпні.

Так, лише в серпні буде 20 робочих з 31 календарного дня. Також в останній місяць літа - 24 серпня, - щороку в Україні відзначають День незалежності, який є державним святом і передбачає офіційний вихідний.

У цьому році 24 серпня припадає на початок тижня, отже, українців чекає довгий триденний уїк-енд з суботи по понеділок включно.

Таким чином, в серпні вихідними днями є такі числа: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30.

Зазначимо, що напередодні Дня незалежності - 23 серпня, українці щороку відзначають День Державного прапора України.

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йде аномальна спека.

Також 28 липня відзначають День Хрещення Русі. Проте Українська православна церква (Київського патріархату) не планує проведення хресного ходу під час святкування 1032-річчя Хрещення Русі через карантин.