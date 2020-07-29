Держборг в червні збільшився на 3,5% до $85 млрд

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України після збільшення в травні на 0,8% в червні збільшився а 2,89 млрд доларів або на 3,5% до 85,01 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Такі дані наводить пресслужба Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець червня становив 2 269,17 млрд гривень, або 85,01 млрд доларів проти 2 209,46 млрд гривень, або 82,12 млрд доларів місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 червня склав 2 002,57 млрд гривень (75,02 млрд доларів) проти 1 947,89 млрд гривень (72,40 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 39,32 млрд доларів до 41,96 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг знизився з 889,85 млрд гривень до 882,62 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті зберігся на рівні 33,07 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 30 червня становив 266,6 млрд гривень, або 9,99 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів створив Агентство з управління державним боргом.

Також державний (прямий і гарантований) борг України у квітні збільшився на 1,3%, або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.