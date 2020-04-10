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10 апреля 2020, пятница, 23:55 43
Финансы 2020-04-11T00:48:42+03:00
Українські Новини
Для выхода из карантина Кабмин планирует в мае-июне создать 500 тысяч рабочих мест

Для выхода из карантина Кабмин планирует в мае-июне создать 500 тысяч рабочих мест

Кира Молчанова
рабочие места, Денис Шмыгаль, Окончание карантина, карантин в Украине
Работа. Фото: pexels
Работа. Фото: pexels

В то время, как за две последние недели карантина в Украине стало на 50 тыс безработных больше, Кабинет Министров запланировал в мае и июне 2020 года создать 500 тыс. рабочих мест.

Об этом свидетельствует таблица стратегии выхода из карантина, представленная премьер-министром Денисом Шмыгалем в эфире политического шоу "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

Так, стратегию представили в виде таблицы. Во втором столбце указан период с начала мая до начала июня

В это время планируется создание 500 тыс. рабочих мест, кредитная поддержка малого и среднего бизнеса, частичная отмена ограничений на работу общественного транспорта, смещение графика рабочего дня.

По словам премьера, для создания 500 рабочих мест есть план, созданы соответствующие аналитические центры и Совет экономического развития, в который вошли ученые, экономисты и аналитики.

Как сообщали Українськi Новини, в Кабинете министров планируют возобновить работу общественного транспорта в июне-июле. Тогда же планируют разрешить посещение зон отдыха.

Ранее Кабинет министров планировал разработать новые социальные стандарты для поэтапного выхода из карантина.

Внештатный советник Президента Владимира Зеленского Игорь Новиков считает вероятным, что после 24 апреля карантин будет продлен, при этом ограничительные меры будут ослаблены.

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