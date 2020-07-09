Холодницький пішов у відпустку

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький, який збирався відпочивати в Україні цього літа, пішов у відпустку. Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"З понеділка (6 липня) у відпустці", - сказало воно.

Співрозмовник агентства зазначив, що повернутися з відпустки глава САП планує в середині серпня.

При цьому він не уточнив, де саме відпочиває Холодницький.

У середу голову САП очікували на засіданні одного з парламентських комітетів.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата генерального прокурора Ірини Венедіктової, яка показала декларацію, та спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницкого за травень становила 47,2 тис. гривень.

Зарплата Назара Холодницкого за квітень становила 241 тис. гривень. Після утримання податків і зборів Холодницький отримав 226 тис. гривень.

Раніше підозрювані в даванні хабара Холодницкому і Ситнику радилися зі священником і ворожкою. Крім того, правоохоронці затримали трьох осіб за підозрою в реченні Ситнику і Холодницкому 6 млн доларів хабара за закриття справи Злочевського.