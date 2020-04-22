Холодницький в минулому році витратив на відпочинок 142 тисячі гривень

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький задекларував близько 190 тис. гривень середньої щомісячної зарплати, 34 тис. євро і 205 тис. доларів готівки, оренду квартири і туристичну путівку за 142 тис. гривень за 2019 рік, а також у минулому році він купив телевізор за 112 тис гривень.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Холодницький володіє автомобілем Volkswagen Touareg 2013 року випуску, який купив у 2016 році за 900 тис. гривень.

Також він володіє 2 земельними ділянками площею 0,1 га і 0,12 га, квартирою в Вишневому Київської області (61,1 кв. м) і орендує кімнату в гуртожитку в Вишневому (18 кв. м).

У 2019 Холодницький купив земельну ділянку 0,12 га в Хотянівці Київської області за 306 тис гривень.

Також минулого року він почав орендувати квартиру (82 кв. м) в Софіївській Борщагівці Київської області у Юлії Бойко та Сергія Федоренка.

Холодницький також орендує гараж в Софіївській Борщагівці.

Зарплата за рік Холодницька становила 2 288 539 гривень.

Він зберігає на рахунку в банку 87 тис. гривень, 22 тис доларів і 8,4 тис. євро.

Готівкою у нього є 205 тис. доларів, 70 тис. гривень і 34 тис. євро.

Холодницький позичив третім особам 4 тис. доларів і 614 тис. гривень.

Крім того, в декларації вказано туристичний відпочинок за 142 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Холодницький отримав понад 100 тисяч гривень премій і надбавок за лютий.

У березні Холодницький подвоїв ставку і отримав майже 200 тис. зарплати.

За 2018 рік Холодницький задекларував 2,4 млн гривень доходу, 34 тис. євро і 160 тис. доларів готівки.