Найбільша швидкість та найбільша кількість порушень ПДР за тиждень: нові антирекорди км/час

З 20 по 26 липня камери автоматичної фіксації порушень ПДР зареєстрували нові антирекорди, поки камери Авакова щодня штрафують водіїв на 1 млн грн. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції на своїй сторінці в Facebook.

Відразу 187 автомобілів рухалися зі швидкістю понад 170 км/год. Найбільшу швидкість розвинув Mercedes-Benz C63 AMG - 227 км/год. Сталося це на трасі Київ-Харків-Довжанський, де дозволена швидкість на цій ділянці становить 110 км/год.

Водночас найбільше порушив швидкісний режим, а саме: 23 рази за тиждень, Mercedes-Benz S600.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція заявляє про випадки невірної ідентифікації номерів системою автоматичної фіксації порушень ПДР.

Лише за перші 10 днів водії заплатили штрафів за перевищення швидкості на 1,4 млн гривень.

Також повідомлялося, що поліції хочуть дозволити зупиняти автомобілі для перевірки водіїв на алкоголь і наркотики.

Система фото - і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) в Київській області за день зафіксувала понад 35 тис. випадків перевищення швидкості.