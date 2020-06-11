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11 червня 2020, четвер, 12:34 11
Силові структури 2020-06-11T15:00:03+03:00
Українські Новини
За 10 днів водії заплатили 1,4 млн гривень штрафів за перевищення швидкості

За 10 днів водії заплатили 1,4 млн гривень штрафів за перевищення швидкості

Анна Рудык
Штраф, мвс, порушення ПДР, водій, ПДР, Швидкість, автофіксація швидкості
Автомобіль. Фото: Pixabay
Автомобіль. Фото: Pixabay

З 1 червня, коли у Києві встановили камери відео-та фотофіксації порушень правил дорожнього руху, водії-порушники ПДР вже заплатили 1,4 млн гривень штрафів за перевищення швидкості.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

З слів міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, сплачено понад 7 тис штрафів.

"Кількість порушень скоротилася вдвічі, сплачено 7 399 штрафів, на рахунки Держказначейства зараховано 1 431 000 гривень - підсумки 10 днів роботи", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, як тільки в Україні ввели відеофіксацію порушень автомобілістів на дорогах і автовладелецы придумують, як обійти автофіксацію порушень ПДР, в МВС заявили про те, що будуть перевиховувати водіїв які систематично порушують ПДР.

А системних порушників ПДР в Україні хочуть позбавляти водійських прав.

Крім того, в Києві в червні зафіксували новий антирекорд по швидкості: на вулиці Теліги водій проїхався зі швидкістю 224 км/ч.

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