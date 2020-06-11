За 10 днів водії заплатили 1,4 млн гривень штрафів за перевищення швидкості

З 1 червня, коли у Києві встановили камери відео-та фотофіксації порушень правил дорожнього руху, водії-порушники ПДР вже заплатили 1,4 млн гривень штрафів за перевищення швидкості.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

З слів міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, сплачено понад 7 тис штрафів.

"Кількість порушень скоротилася вдвічі, сплачено 7 399 штрафів, на рахунки Держказначейства зараховано 1 431 000 гривень - підсумки 10 днів роботи", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, як тільки в Україні ввели відеофіксацію порушень автомобілістів на дорогах і автовладелецы придумують, як обійти автофіксацію порушень ПДР, в МВС заявили про те, що будуть перевиховувати водіїв які систематично порушують ПДР.

А системних порушників ПДР в Україні хочуть позбавляти водійських прав.

Крім того, в Києві в червні зафіксували новий антирекорд по швидкості: на вулиці Теліги водій проїхався зі швидкістю 224 км/ч.