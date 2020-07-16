Поліції хочуть дозволити зупиняти автомобілі для перевірки водіїв на алкоголь і наркотики

Співробітникам поліції Верховна Рада має намір дозволити зупиняти автомобілі для перевірки водіїв на наявність алкогольного чи наркотичного сп'яніння під час проведення профілактичних заходів.

282 депутати проголосували за ухвалення законопроєкту №2695 за основу при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з законом, поліцейський може зупиняти транспортні засоби в разі, якщо така зупинка здійснюється під час проведення профілактичних заходів з метою проведення огляду водіїв з використанням спеціальних технічних засобів для перевірки на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Раніше така норма була відсутня.

Також Рада має намір наділити поліцейських повноваженнями віддавати розпорядження та вимоги водіям під час зупинки автомобілів.

Закон передбачає, що у разі зупинки автомобіля водій зобов'язаний: а) зупинити транспортний засіб з дотриманням вимог Правил дорожнього руху; б) тримати руки в полі зору поліцейського або посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та не виходити з транспортного засобу без дозволу.

На вимогу поліцейського водії зобов'язані: а) вимкнути двигун транспортного засобу і вийняти ключ із замка запалювання (за наявності такого ключа); б) передати для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційний документ на транспортний засіб, а у випадках, передбачених законодавством, - поліс обов'язкового страхування або пред'явити електронне водійське посвідчення та електронний реєстраційний документ на транспортний засіб, чинний внутрішній електронний договір цього виду обов'язкового страхування у візуальній формі страхового поліса (на електронному або паперовому носії), інші документи, визначені законодавством; в) включити аварійну сигналізацію; г) вийти з транспортного засобу.

За наявності підстав вважати, що водій порушив ПДР і на нього може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами, поліцейський має право тимчасово вилучити посвідчення водія до набрання законної чинності постанови у справі про адміністративне правопорушення, але не більше ніж на три місяці з моменту такого вилучення, і видати тимчасовий дозвіл на право керування транспортними засобами.

Також згідно з цим законом, поліцейські мають право вести відеозапис у разі порушення водіями правил дорожнього руху і зупинки транспортного засобу.

Як повідомляли Українські Новини, Рада має намір посилити відповідальність за вчинення смертельної ДТП у п'яному вигляді до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати авто від 7 до 10 років.

Тим часом, за водіння в нетверезому стані передбачена кримінальна відповідальність.