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16 липня 2020, четвер, 18:08 7
Транспорт 2020-07-16T18:45:01+03:00
Українські Новини
Водії в 5 разів скинули швидкість у місцях, де працюють камери автофіксації порушень ПДР, — Геращенко

Водії в 5 разів скинули швидкість у місцях, де працюють камери автофіксації порушень ПДР, — Геращенко

Кира Молчанова
Штраф, порушення ПДР, Швидкість, відеофіксація, Фотофіксація, система автофіксації
Автомобіль. Pixabay
Автомобіль. Pixabay

За 45 днів роботи системи автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху швидкість руху автомобілів у місцях установки камер зменшилася в 5 разів.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передають Українські Новини.

Геращенко зазначив, що вже вдалося на великий відсоток знизити ймовірність дорожньо-транспортних пригод.

"Зараз закуповуються ще 300 камер фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху для загальнодержавних трас. Вони будуть встановлені до кінця року", — сказав заступник міністра.

Крім цього, Геращенко зазначив, що з початку запуску системи автоматичної фіксації порушень ПДР в бюджет держави вже надійшло 52 млн гривень.

"Ці гроші підуть на поліпшення дорожньої інфраструктури, на безпеку дорожнього руху. І це лише результат роботи 50 камер. Якщо їх буде 1000 — до бюджету надходитиме 1 млрд гривень в місяць. Це великі гроші, але це не наша основна мета! Нам потрібно, щоб водії дотримувались дозволеної швидкості", — зазначив заступник міністра.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція заявляє про випадки невірної ідентифікації номерів системою автоматичної фіксації порушень ПДР.

Так, камери зафіксували в Києві порушення автомобілем преміум-класу ACURA, але оштрафувала вантажний причіп SCHMITZ з такими ж номерами, який стояв у цей час у Донецькій області.

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