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16 липня 2020, четвер, 13:23 5 Документ
Суспільство 2020-07-16T14:08:31+03:00
Українські Новини
Нацполіція заявляє про випадки невірної ідентифікації номерів системою автоматичної фіксації порушень ПДР

Нацполіція заявляє про випадки невірної ідентифікації номерів системою автоматичної фіксації порушень ПДР

Елизавета Драбкина
ПДР, камери на дорогах Києва, система автофіксації
Автомобіль. Фото: Pixabay
Автомобіль. Фото: Pixabay

Система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, що почала діяти 1 червня в Києві та Київській області, іноді невірно ідентифікує номери 

Про це йдеться у відповіді департаменту патрульної поліції Національна поліція на запит Українських Новин.

"Зазначаємо, що випадки некоректної роботи системи, пов'язані з невірною ідентифікацією номерного знака, були зафіксовані, проте, згідно з контролем за порядком здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, а також після розгляду відповідних скарг громадян таку постанову про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, скасовується", - сказано в ньому.

Наголошується, що невірна ідентифікація номерного знака трапляється через те, що деякі порушники використовують номерні знаки, зареєстровані за іншими транспортними засобами.

Відповідь НацполіціїВідповідь Нацполіції

відповідь на запит відповідь на запит

Повідомляється, що окремого обліку щодо помилково винесених штрафів в інформаційно-телекомунікаційній системі "Інформаційний портал Національної поліції України" не передбачено.

Крім того, наголошується, що у разі виявлення використання реєстраційного номерного знака, який зареєстрований за іншими транспортними засобами, поліцією приймаються невідкладні заходи щодо розшуку такого автомобіля та притягнення правопорушника до відповідальності згідно з вимогами законодавства України.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство внутрішніх справ заперечує, що система автоматичної фіксації порушень ПДР, не розпізнає автомобілі з літерними номерами.

Кількість зафіксованих фактів перевищення швидкості водіями транспортних засобів 30 червня порівняно з 1 червня знизилася з 57 880 випадків до 13 325, або більш ніж в 4 рази.

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