підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Порошенко просив Януковича дозволу балотуватися в мери Києва у 2012-2013, — Жванія
27 липня 2020, понеділок, 15:30 9
Політика 2020-07-27T16:45:02+03:00
Українські Новини
Порошенко просив Януковича дозволу балотуватися в мери Києва у 2012-2013, — Жванія

Порошенко просив Януковича дозволу балотуватися в мери Києва у 2012-2013, — Жванія

Елена Новикова
Віктор Янукович, Петро Порошенко, Давид Жванія

Колишній позафракційний депутат Верховної Ради Давид Жванія, заявляє, що Петро Порошенко в 2012-2013 роках просив у колишнього президента Віктора Януковича дозволу балотуватися в мери Києва після того, як раніше звинуватив Порошенка в корупції на 4 млрд доларів.

Про це він заявив у відеозверненні на YouTube, передають Українські Новини.

"У 2012-2013 роках, до початку Майдану, Петро Порошенко дуже-дуже хотів стати мером Києва. І не просто хотів, він намагався отримати на це благословення від Віктора Януковича. Хотів, щоб Янукович спочатку призначив його головою Київської міської державної адміністрації, а потім дозволив йому балотуватися вже на виборах", - сказав він.

Жванія стверджує, що з цією метою Порошенко розмовляв з оточенням Януковича.

"Він принижено сидів у прийомних у Льовочкіна та Клюєва. Він обіцяв їм бути вірним солдатом Януковича і виконувати всі команди з Адміністрації президента, тільки б йому віддали Київ", - сказав він.

Також ексдепутат заявляє, що він допомагав Порошенку вести переговори з керівництвом Партії регіонів з цього приводу.

"Я зустрічався з цього приводу з деякими людьми, в тому числі і від імені Порошенка обіцяв їм дати хабар за сприяння у вирішенні цього питання. Однак нам не вдалося домовитися", - сказав він.

За його словами, Янукович особисто прийняв рішення відмовити Порошенку, оскільки не довіряв йому.

"Тоді було прийнято рішення, що на виборах 2014 року від ПР мав балотуватися пан Попов. А Порошенко, хоч і дуже засмутився, але погодився з рішенням Януковича. Він затаїв образу і чекав свого шансу. Цей шанс йому випав вже в листопаді. Інше ви все знаєте", - сказав Жванія.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Жванія заявив, що Порошенка і його оточення брали участь у Майдані виключно заради захоплення влади і особистого збагачення.

Також Давид Жванія заявив, що передавав через Павла Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 мільйонів євро за підтримку Петра Порошенка на посаду президента України.

Більше новин про: Віктор Янукович Петро Порошенко Давид Жванія

Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення
У Києві кількість нових випадків коронавірусу знижується другий день поспіль
Новини
Депутати просять Конституційний суд узаконити відвантаження нафти "Укрнафти" без оплати 16:20
Справа Новака: слідство перевіряє підрядників "Укравтодору" 15:51
Бердянськ затопила злива. Фото: пресслужба Бердянської міської ради
Курортне місто затопило. За ніч у Бердянську випала чотиримісячна норма опадів 15:42
Порошенко полетів відпочивати в Бодрум на літаку за 15 тисяч євро в день мітингу своєї партії на Банковій 15:42
МХП почав експорт курячого жиру в Перу 15:32
більше новин
Одеса
Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам" 11:58
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ 14:45
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду 10:45
"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка 11:49 Документ
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня 07:15
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню 08:11
У "Слуги народу" знову падає рейтинг, а "Голос" навіть не проходить у Верховну Раду 13:15
Експорт зернових в червні впав, а імпорт зріс. Який злак найбільше цікавить іноземних покупців 07:00
більше новин
Смертність і захворюваність на коронавірус падають другий день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok