Порошенко просив Януковича дозволу балотуватися в мери Києва у 2012-2013, — Жванія

Колишній позафракційний депутат Верховної Ради Давид Жванія, заявляє, що Петро Порошенко в 2012-2013 роках просив у колишнього президента Віктора Януковича дозволу балотуватися в мери Києва після того, як раніше звинуватив Порошенка в корупції на 4 млрд доларів.

Про це він заявив у відеозверненні на YouTube, передають Українські Новини.

"У 2012-2013 роках, до початку Майдану, Петро Порошенко дуже-дуже хотів стати мером Києва. І не просто хотів, він намагався отримати на це благословення від Віктора Януковича. Хотів, щоб Янукович спочатку призначив його головою Київської міської державної адміністрації, а потім дозволив йому балотуватися вже на виборах", - сказав він.

Жванія стверджує, що з цією метою Порошенко розмовляв з оточенням Януковича.

"Він принижено сидів у прийомних у Льовочкіна та Клюєва. Він обіцяв їм бути вірним солдатом Януковича і виконувати всі команди з Адміністрації президента, тільки б йому віддали Київ", - сказав він.

Також ексдепутат заявляє, що він допомагав Порошенку вести переговори з керівництвом Партії регіонів з цього приводу.

"Я зустрічався з цього приводу з деякими людьми, в тому числі і від імені Порошенка обіцяв їм дати хабар за сприяння у вирішенні цього питання. Однак нам не вдалося домовитися", - сказав він.

За його словами, Янукович особисто прийняв рішення відмовити Порошенку, оскільки не довіряв йому.

"Тоді було прийнято рішення, що на виборах 2014 року від ПР мав балотуватися пан Попов. А Порошенко, хоч і дуже засмутився, але погодився з рішенням Януковича. Він затаїв образу і чекав свого шансу. Цей шанс йому випав вже в листопаді. Інше ви все знаєте", - сказав Жванія.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Жванія заявив, що Порошенка і його оточення брали участь у Майдані виключно заради захоплення влади і особистого збагачення.

Також Давид Жванія заявив, що передавав через Павла Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 мільйонів євро за підтримку Петра Порошенка на посаду президента України.