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22 липня 2020, середа, 23:41 8
Політика 2020-07-23T01:00:02+03:00
Українські Новини
Порошенко і його оточення фінансували Майдан і зривали мирні ініціативи влади в 2014, - Жванія

Порошенко і його оточення фінансували Майдан і зривали мирні ініціативи влади в 2014, - Жванія

Надежда Комендантова
Євромайдан, Петро Порошенко, Давид Жванія

Колишній позафракційний депутат Верховної Ради Давид Жванія заявляє, що експрезидент України Петро Порошенко з соратниками не тільки дали хабар єврочиновникам хабар у 5 млн євро за підтримку його кандидатури на пост президента України, а й фінансували Майдан в 2014 році  і зривали мирні ініціативи влади.

Про це Жванія заявив в своєму відеозверненні на YouTube.

"Порошенка і його оточення – це злочинне угруповання, яке з самого початку брало участь у Майдані виключно заради захоплення влади і особистого збагачення. Я також входив в цю групу, яка захопила владу в 2014 році на хвилі народних протестів. Ми фінансували Майдан. Ми підігрівали протестні настрої в ЗМІ. Ми зривали мирні ініціативи влади, вели сепаратні переговори з депутатами Партії регіонів, вели переговори з іноземними посольствами", - сказав Жванія.

Він висловив готовність надати слідству свідчення з цього приводу.

Жванія заявив також, що він і колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін брали участь у передачі 5 мільйонів євро через посольство України в Німеччині для високопоставленого в той час чиновника Європейського Союзу з метою забезпечення підтримки Петра Порошенка як кандидата на пост президента з боку Євросоюзу.

Крім того, Жванія заявив, що Порошенко прийшов до влади завдяки олігархам.

єдиний, хто в цьому не брав участі, згідно з твердженням Жванії, був олігарх Ігор Коломойський.

Жванія також заявив, що на місцевих виборах Порошенко може балотуватися на пост мера Києва.

За його словами, Порошенко раніше вже "просив" цю посаду на той час президента Віктора Януковича.

Як повідомляли Українські Новини, Жванія також стверджує, що Порошенко під час президентства отримав корупційним шляхом близько $4 млрд.

Тим часом, партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" назвала заяву колишнього народного депутата Давида Жванії суцільним фейком і роботою на Кремль.

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