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  • Порошенко під час президентства отримав корупційним шляхом близько $4 млрд, – Жванія
22 липня 2020, середа, 22:04 10
Політика 2020-07-23T00:45:01+03:00
Українські Новини
Порошенко під час президентства отримав корупційним шляхом близько $4 млрд, – Жванія

Порошенко під час президентства отримав корупційним шляхом близько $4 млрд, – Жванія

Ирина Николенко
Корупція, Петро Порошенко, Давид Жванія
Давид Жванія Фото: zhvaniya.com
Давид Жванія Фото: zhvaniya.com

Колишній народний депутат Давид Жванія заявив, що Петро Порошенко під час перебування при владі отримав незаконним шляхом близько 4 мільярдів доларів.

Про це він заявив у відео, розміщеному в Youtube, передають Українські Новини.

Давид Жванія, який в 2014 році входив в найближче оточення Петра Порошенка, повідомляє, що експрезидент отримав корупційним шляхом 4 мільярдів доларів.

"Порошенко за час перебування при владі отримав корупційним шляхом приблизно 4 мільярдів доларів", – повідомив Жванія.

Зі слів Жванії, всі гроші Порошенко вивів в офшори.

"Ці гроші всі виведені в офшори", – повідомив він.

Також Давид Жванія додав, що подавав позов в Окружний адміністративний суд Києва на заборону виїзду з країни колишнім керівникам.

Раніше Українські Новини повідомляли, колишній народний депутат Давид Жванія заявив, що передавав через Павла Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 мільйонів євро за підтримку Петра Порошенка на посаду президента України.

Також він розповів, як Порошенко, Турчинов та інші лідери Майдану прийшли до влади в 2014 році.

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