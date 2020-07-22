Порошенко під час президентства отримав корупційним шляхом близько $4 млрд, – Жванія

Колишній народний депутат Давид Жванія заявив, що Петро Порошенко під час перебування при владі отримав незаконним шляхом близько 4 мільярдів доларів.

Про це він заявив у відео, розміщеному в Youtube, передають Українські Новини.

Давид Жванія, який в 2014 році входив в найближче оточення Петра Порошенка, повідомляє, що експрезидент отримав корупційним шляхом 4 мільярдів доларів.

"Порошенко за час перебування при владі отримав корупційним шляхом приблизно 4 мільярдів доларів", – повідомив Жванія.

Зі слів Жванії, всі гроші Порошенко вивів в офшори.

"Ці гроші всі виведені в офшори", – повідомив він.

Також Давид Жванія додав, що подавав позов в Окружний адміністративний суд Києва на заборону виїзду з країни колишнім керівникам.

Раніше Українські Новини повідомляли, колишній народний депутат Давид Жванія заявив, що передавав через Павла Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 мільйонів євро за підтримку Петра Порошенка на посаду президента України.

Також він розповів, як Порошенко, Турчинов та інші лідери Майдану прийшли до влади в 2014 році.