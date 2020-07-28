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28 липня 2020, вівторок, 10:52 11
Події 2020-07-28T11:45:02+03:00
Українські Новини
На базі відпочинку у Львівській області вибухнув автомобіль, загинув чоловік

На базі відпочинку у Львівській області вибухнув автомобіль, загинув чоловік

Ольга Фандорина
смерть постраждалого, поранення людей, вибух автомобіля
Підірваний автомобіль. Фото: facebook.com/MVS.LVIV
Підірваний автомобіль. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

У той час, у Львівській області послабили карантин, у вівторок, 28 липня, на базі відпочинку в Мостиському районі Львівської області вибухнув автомобіль, загинув 41-річний чоловік, мешканець Львова. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області Facebook.

У правоохоронних органах повідомили, що про вибух автомобіля в поліцію повідомили близько шостої години ранку, далі за вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки і кінологи.

"На місці події правоохоронці виявили пошкоджений в результаті вибуху автомобіль "Mitsubishi Pajero", в салоні якого знаходилося тіло чоловіка без ознак життя. Особа загиблого встановлена - ним виявився 41-річний житель Львова", - йдеться в повідомленні відомства.

Зараз правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Також встановлюються обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Як повідомляли Українські Новини, у центрі Києва попри всі заходи безпеки, 22 липня вибухнув і загорівся автомобіль, пожежа перекинулася на сусіднє авто.

Також 17 липня увечері невідомий пристрій вибухнув в урні для сміття біля станції метро "Шулявська" в Києві, 4 людини отримали травми.

Тим часом, 21 липня вибухотехніки знищили підозрілу коробку біля станції метро "Мінська" в Києві.

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