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28 липня 2020, вівторок, 09:02 8
Європа 2020-07-28T09:30:02+03:00
Українські Новини
Євросоюз не відкриє кордони ще два тижні та скоротить "безпечний" список країн, – ЗМІ

Євросоюз не відкриє кордони ще два тижні та скоротить "безпечний" список країн, – ЗМІ

Елизавета Кесельман
Перетин кордону, Коронавірус, Кордони ЄС, Крантин
Європа.Фото: http://vi.ill.in.ua/
Європа.Фото: http://vi.ill.in.ua/

У той час, як ВООЗ назвала ключовий інструмент у боротьбі з коронавірусом, Європейський Союз хоче продовжити закриття зовнішніх кордонів з третіми країнами ще на два тижні через різке зростання коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела.

Згідно з інформацією відомства, чиновники стверджують, що ЄС схиляється до скорочення списку з 13 держав, а саме до виключення Канади, Китаю, Японії і Південної Кореї, жителям яких дозволено приїжджати в країни блоку. Вони говорили на умовах анонімності, оскільки обговорення у понеділок серед експертів були конфіденційними.

У "білий" список зараз також входять Алжир, Австралія, Грузія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс і Уругвай.

За словами одного з офіційних осіб, Алжир і Марокко також можуть бути виключені рішенням послів країн-членів на зустрічі в середу.

Як повідомляли Українські Новини, у ЄС заборонили літати без маски.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про посилення пандемії коронавірусу і скликає надзвичайну комісію.

Раніше ВООЗ розповіли, коли почнеться вакцинація від коронавірусу.

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