Євросоюз не відкриє кордони ще два тижні та скоротить "безпечний" список країн, – ЗМІ

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела.

Згідно з інформацією відомства, чиновники стверджують, що ЄС схиляється до скорочення списку з 13 держав, а саме до виключення Канади, Китаю, Японії і Південної Кореї, жителям яких дозволено приїжджати в країни блоку. Вони говорили на умовах анонімності, оскільки обговорення у понеділок серед експертів були конфіденційними.

У "білий" список зараз також входять Алжир, Австралія, Грузія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс і Уругвай.

За словами одного з офіційних осіб, Алжир і Марокко також можуть бути виключені рішенням послів країн-членів на зустрічі в середу.

Як повідомляли Українські Новини, у ЄС заборонили літати без маски.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про посилення пандемії коронавірусу і скликає надзвичайну комісію.

Раніше ВООЗ розповіли, коли почнеться вакцинація від коронавірусу.