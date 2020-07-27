У ЄС затвердили нові правила подорожей під час пандемії коронавірусу

Рада Євросоюзу затвердила нові правила подорожей, які спрямовані на зменшення ризику зараження коронавірусом під час транскордонних подорожей. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС. "У своїх висновках Рада просуває низку основних заходів гігієни та інфекційного контролю, які повинні застосовуватися до всіх транскордонних служб колективного пасажирського транспорту", — сказано в заяві. Рекомендовані заходи включають в себе, серед іншого: фізичне дистанціювання або, де це неможливо, використання масок; більш широке використання цифрових квитків та перевірок квитків цифровим способом; дотримання високих стандартів циркуляції свіжого повітря і чистоти транспортних засобів. Рада також пропонує Комісії та державам-членам продовжувати координувати дії з застосування транспортних керівних принципів та рекомендацій щодо Covid-19, прийнятих на національному рівні та на рівні ЄС. Як повідомляли Українські Новини, раніше в Європейському Союзі міністерства транспорту домовилися перевозити пасажирів тільки в масках, якщо пасажир старше 6 років.