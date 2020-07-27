підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 липня 2020, понеділок, 16:57 15
Європа 2020-07-27T19:00:03+03:00
Українські Новини
У ЄС затвердили нові правила подорожей під час пандемії коронавірусу

У ЄС затвердили нові правила подорожей під час пандемії коронавірусу

Елизавета Кесельман
Рада ЄС, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, правила перетину кордону
Подорож. Фото: pixabay.com
Подорож. Фото: pixabay.com

Рада Євросоюзу затвердила нові правила подорожей, які спрямовані на зменшення ризику зараження коронавірусом під час транскордонних подорожей. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

"У своїх висновках Рада просуває низку основних заходів гігієни та інфекційного контролю, які повинні застосовуватися до всіх транскордонних служб колективного пасажирського транспорту", — сказано в заяві.

Рекомендовані заходи включають в себе, серед іншого:

  • фізичне дистанціювання або, де це неможливо, використання масок;
  • більш широке використання цифрових квитків та перевірок квитків цифровим способом;
  • дотримання високих стандартів циркуляції свіжого повітря і чистоти транспортних засобів.

Рада також пропонує Комісії та державам-членам продовжувати координувати дії з застосування транспортних керівних принципів та рекомендацій щодо Covid-19, прийнятих на національному рівні та на рівні ЄС.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Європейському Союзі міністерства транспорту домовилися перевозити пасажирів тільки в масках, якщо пасажир старше 6 років.

Більше новин про: Рада ЄС Коронавірус Пандемія коронавірусу правила перетину кордону

Рівненська область може пом'якшувати карантин. Для...
ВООЗ оголосила про посилення пандемії коронавірусу...
Євросоюз не відкриє кордони для українців ще мінім...
Фінляндія відновила прикордонний контроль для євро...
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення
У Києві кількість нових випадків коронавірусу знижується другий день поспіль
Новини
У Харкові четверо комунальників на смерть отруїлися газом в колекторі 18:42
"Екополіс ХТЗ" підписав меморандум із глобальним оператором індустріальних і технопарків 18:22
Архієпископ ПЦУ оголосив Зеленського зрадником через режим припинення вогню на Донбасі 18:07
Пожежа на Хрещатику. Фото: ДСНС Києва
У центрі Києва горіла адмінбудівля: Хрещатик затягло димом 17:57
Луческу через 4 дні після призначення відмовився тренувати київське "Динамо", — румунські ЗМІ 17:44
більше новин
Одеса
Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам" 11:58
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ 14:45
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду 10:45
"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка 11:49 Документ
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня 07:15
Порошенко полетів відпочивати в Бодрум на літаку за 15 тисяч євро в день мітингу своєї партії на Банковій 15:42
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню 08:11
У "Слуги народу" знову падає рейтинг, а "Голос" навіть не проходить у Верховну Раду 13:15
більше новин
Смертність і захворюваність на коронавірус падають другий день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok