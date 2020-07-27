У ЄС затвердили нові правила подорожей під час пандемії коронавірусу

Рада Євросоюзу затвердила нові правила подорожей, які спрямовані на зменшення ризику зараження коронавірусом під час транскордонних подорожей. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

"У своїх висновках Рада просуває низку основних заходів гігієни та інфекційного контролю, які повинні застосовуватися до всіх транскордонних служб колективного пасажирського транспорту", — сказано в заяві.

Рекомендовані заходи включають в себе, серед іншого:

фізичне дистанціювання або, де це неможливо, використання масок;

більш широке використання цифрових квитків та перевірок квитків цифровим способом;

дотримання високих стандартів циркуляції свіжого повітря і чистоти транспортних засобів.

Рада також пропонує Комісії та державам-членам продовжувати координувати дії з застосування транспортних керівних принципів та рекомендацій щодо Covid-19, прийнятих на національному рівні та на рівні ЄС.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Європейському Союзі міністерства транспорту домовилися перевозити пасажирів тільки в масках, якщо пасажир старше 6 років.